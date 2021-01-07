NeoDownloader - быстрое и удобное решение для массовой закачки любых типов файлов: изображения, видео, музыку, архивы ZIP/RAR и т.д. Позволяет скачивать и просматривать файлы практически с любых сайтов, включая TGP и требующие авторизации. Достаточно указать адрес страницы и выбрать, что вы хотите сделать: скачать с одной страницы, скачать одну веб-галерею, скачать несколько галерей, скачать со всего сайта, все остальное программа сделает сама.

Особенности: