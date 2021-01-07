NeoDownloader для Windows
|Оценка:
|4.74/5 голосов - 15
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $34.95
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|2.9.4 Lite / 3.0.4 / 4.0 beta | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Neowise Software
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 9 474 | Статистика
|Размер:
|4,08 Мб
|СКАЧАТЬ
NeoDownloader - быстрое и удобное решение для массовой закачки любых типов файлов: изображения, видео, музыку, архивы ZIP/RAR и т.д. Позволяет скачивать и просматривать файлы практически с любых сайтов, включая TGP и требующие авторизации. Достаточно указать адрес страницы и выбрать, что вы хотите сделать: скачать с одной страницы, скачать одну веб-галерею, скачать несколько галерей, скачать со всего сайта, все остальное программа сделает сама.
Особенности:
- Встроенные графический просмотрщик с возможностью слайд-шоу и медиа-проигрыватель.
- Возможность перетаскивать ссылки из браузера в плавающее окошко программы.
- Интеграция с большим онлайновым каталогом готовых для закачки проектов.
- Без рекламы и всплывающих окон.
- Скачивает диапазоны адресов (так называемые fusker ссылки - http://www.domain.com/images/pic[1-16].jpg).
- Скачивает списки адресов (можно указать любое число ссылок).
- Расширенные фильтры позволят скачивать только что, что нужно, не качая нежелательные файлы.
- Допускает до 20 одновременных соединений.
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Отзывы о программе NeoDownloader
Николай про NeoDownloader 2.9.4 / 3.0.4 [05-01-2021]
Мешает другим качалкам,плохо качает,нет русского ! Как и где удалить? Её нет в программах!
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Лев про NeoDownloader 2.9.170 RU / 3.0.3 EN [05-12-2018]
Ну зачем писать, что программа бесплатна?!!!
Есть 30-дневный период, но потом надо платить!
Идиоты вы, ребята!
Теперь сносить ее надо...
2 | 2 | Ответить
Владимир про NeoDownloader 2.9.170 RU / 3.0.3 EN [28-05-2018]
Херня. Русского языка нет, ничего не качает.
2 | 2 | Ответить
анна про NeoDownloader 2.9.170 RU / 3.0.2.203 EN [30-03-2017]