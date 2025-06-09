iFunny :) - эта программа однозначно поднимет Вам настроение. В ней собраны самые интересные приколы и шутки. В основном это фотографии всяких забавных случаев. За каждый прикол можно проголосовать, что позволяет, при желании, просматривать только самые лучшие шутки и приколы.