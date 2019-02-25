CPU-Z 1.28 для Android
CPU-Z - мобильная версия популярной десктопной утилиты, которая предоставляет массу полезной информации об установленном в вашем девайсе процессоре, используемой
AIDA64 1.56 для Android
AIDA64 – утилита показывает подробную информацию об аппаратных и программных особенностях Android-устройства. Детальное отображение и диагностика процессора, заряда
Android Assistant 23.53 для Android
Android Assistant — незаменимый помощник, если дело касается настроек устройства и работы с файлами. Он не только покажет всю информацию про девайс, но и очистит
Uninstaller 1.5.2 для Android
Uninstaller - утилита для деинсталлирования установленных приложений. Можно просматривать список приложений с различными способами сортировки. Удаление происходит в
KingRoot 5.2.2 для Android
KingRoot – если вы захотите получить права Root на своем Android-устройстве и при этом не сильно заморачиваться с подключениями к ПК, то приложение идеально вам
KinScreen 4.3.2 для Android
KinScreen – автоматическая оптимизация работы дисплея позволит продлить время автономной работы устройства. Теперь не нужно включать/выключать экран – утилита