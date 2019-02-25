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1Tap Cleaner для Android

1Tap Cleaner 3.43 для Android

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Описание 1Tap Cleaner 3.43 для AndroidОписание   Скачать 1Tap Cleaner 3.43 для AndroidСКАЧАТЬ (4,92 Мб) Скриншоты 1Tap Cleaner 3.43 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика 1Tap Cleaner 3.43 для AndroidСтатистика   Отзывы о 1Tap Cleaner 3.43 для AndroidОтзывы (5)  
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3.72 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 3.72 из 5
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1Tap Cleaner — утилита, при помощи которой можно быстро и легко удалить кеш программ, историю просмотра веб-страниц в браузерах, различный мусор, мешающий более быстрой работе устройства. Приложение имеет удобный и понятный интерфейс.

В приложении присутствуют четыре варианта очистки: "Очистка кэша", "Очистка истории", "Очистка журнала Звонков/SMS" и "Очистка умолчаний". Они помогут получить больше свободного пространства на внутренней памяти телефона, удалив кэш приложений, файлы данных или поиска/навигации.

Что нового в 1Tap Cleaner 3.43 для Android?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты 1Tap Cleaner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 13 208
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое
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Отзывы о программе 1Tap Cleaner

emin1991 про 1Tap Cleaner 2.26 для Android [25-12-2013]

Бред а не програма
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Денис про 1Tap Cleaner 1.61 для Android [03-11-2012]

Всё норм, прога чистит кэш и историю, а не удаляет проги, если сами не настроили удаление по умолчанию.....
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юзер про 1Tap Cleaner 1.56 для Android [22-09-2012]

Удалила много лишнего и изменила интерфейс :(
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Фреймунд про 1Tap Cleaner 1.53 для Android [11-07-2012]

Согласен. однозначно хрень!!!! удалило аудио записи и фото!!! это оно посчитало мусором и само кинуло в кэш.
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Nevi_Dimka про 1Tap Cleaner 1.50 для Android [03-01-2012]

Хрень!!! - удалила мне все фото, что на камеру сматра снимал... Почистил кеш...
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