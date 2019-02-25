CPU-Z 1.28 для Android CPU-Z - мобильная версия популярной десктопной утилиты, которая предоставляет массу полезной информации об установленном в вашем девайсе процессоре, используемой AIDA64 1.56 для Android AIDA64 – утилита показывает подробную информацию об аппаратных и программных особенностях Android-устройства. Детальное отображение и диагностика процессора, заряда Android Assistant 23.53 для Android Android Assistant — незаменимый помощник, если дело касается настроек устройства и работы с файлами. Он не только покажет всю информацию про девайс, но и очистит

Uninstaller 1.5.2 для Android Uninstaller - утилита для деинсталлирования установленных приложений. Можно просматривать список приложений с различными способами сортировки. Удаление происходит в KingRoot 5.2.2 для Android KingRoot – если вы захотите получить права Root на своем Android-устройстве и при этом не сильно заморачиваться с подключениями к ПК, то приложение идеально вам KinScreen 4.3.2 для Android KinScreen – автоматическая оптимизация работы дисплея позволит продлить время автономной работы устройства. Теперь не нужно включать/выключать экран – утилита