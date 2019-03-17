Google Chrome – один из самых популярных браузеров, который предлагает стабильную, быструю и безопасную работу в сети Интернет. Кроме этого данный веб-обозреватель

Простой на первый взгляд браузер от компании Яндекс, который тем не менее обладает всеми необходимыми функциями для комфортного серфинга в Интернете. Предлагает