Free Window Registry Repair - простая в использовании, но в то же время очень эффективная бесплатная утилита, предназначенная очистки и исправления ошибок, удаления неверных записей и неработающих ссылок в системном реестре ОС Windows. Доступно два режима сканирования - полный и выборочный. Присутствует функция создания точки восстановления системы перед началом работы. В настройках программы можно указать строки реестра, которые не нуждаются в проверке.