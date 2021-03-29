Free Window Registry Repair для Windows
|Оценка:
|4.60/5 голосов - 10
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|RegSofts Software
|Категории:
|Настройка, оптимизация - Реестр, Автозагрузка
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 5 929 | Статистика
|Размер:
|799 Кб
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Free Window Registry Repair - простая в использовании, но в то же время очень эффективная бесплатная утилита, предназначенная очистки и исправления ошибок, удаления неверных записей и неработающих ссылок в системном реестре ОС Windows. Доступно два режима сканирования - полный и выборочный. Присутствует функция создания точки восстановления системы перед началом работы. В настройках программы можно указать строки реестра, которые не нуждаются в проверке.
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Free Window Registry Repair
Sanya про Free Window Registry Repair 2.7 [18-06-2012]
Единственный минус - слетают ассоциации некоторых файлов с программами по умолчанию, приходится заново устанавливать
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Sanya про Free Window Registry Repair 2.7 [06-05-2012]
Програмка маленькая, но умелая - нашла и исправила 2163 ошибки, а RegistryBooster нашел только 600 и безплатно их лечить отказался
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