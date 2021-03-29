Free Window Registry Repair для Windows

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Оценка: 4.60/5 голосов - 10
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.3 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Настройка, оптимизация - Реестр, Автозагрузка
Загрузок (сегодня/всего):0 / 5 929 | Статистика
Размер:799 Кб
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Free Window Registry Repair - простая в использовании, но в то же время очень эффективная бесплатная утилита, предназначенная очистки и исправления ошибок, удаления неверных записей и неработающих ссылок в системном реестре ОС Windows. Доступно два режима сканирования - полный и выборочный. Присутствует функция создания точки восстановления системы перед началом работы. В настройках программы можно указать строки реестра, которые не нуждаются в проверке.

Что нового в Free Window Registry Repair 4.3?
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Free Window Registry Repair

Sanya про Free Window Registry Repair 2.7 [18-06-2012]

Единственный минус - слетают ассоциации некоторых файлов с программами по умолчанию, приходится заново устанавливать
2 | 2 | Ответить

Sanya про Free Window Registry Repair 2.7 [06-05-2012]

Програмка маленькая, но умелая - нашла и исправила 2163 ошибки, а RegistryBooster нашел только 600 и безплатно их лечить отказался
2 | 2 | Ответить

STAS про Free Window Registry Repair 2.6 [07-01-2012]

Нормальная програмка)
2 | 2 | Ответить

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