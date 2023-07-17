Cyberlink YouCam для Windows
|Оценка:
|4.28/5 голосов - 323
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $34.95
|Ограничение:
|15 дней
|Версия:
|10.1.2717.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|CyberLink Corp
|Категория:
|Вебкамера
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 185 498 | Статистика
|Размер:
|353,65 Мб
Cyberlink YouCam - многофункциональная программа, которая позволяет пользователю творить настоящие чудеса со своей веб-камерой, например создавать аватары, видеопрезентации, клипы, добавлять креативные эффекты, фильтры, рамки, искажения к видеоизображению с веб-камеры (также присутствуют анимированные трехмерные эффекты) и многое другое.
Кроме того Cyberlink YouCam дает возможность записывать видео с рабочего стола (в том числе в HD качестве), имеется функция запоминания лица для входа под своим логином в Windows или на различные веб-сайты, а в случае если пользователь отошел от компьютера, то блокирует ПК.
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Отзывы о программе Cyberlink YouCam
Bakyla про Cyberlink YouCam 7.0.0623.0 [07-10-2017]
загрузчик отправляет на левый сайт и файл который грузится не проходит через нод 32
4 | 4 | Ответить
Александр Юрьевич про Cyberlink YouCam 7.0.0623.0 [17-03-2017]
Я раньше пользовался программами этого брэнда,а сейчас извините!С такими ценами,5 тыс,6 тыс,14 тыс за программу!Извините до свиданья!
4 | 3 | Ответить
rex про Cyberlink YouCam 7.0.0623.0 [25-05-2016]
у меня леново g580 до падения была программа cyberlink причем постоянная.поменял жестк.диск и ее не стало загрузил w 7 была 8 а эту программу дают с ограничением вы что ????????? на дисках ее в магазинах нет пипец все еб....сь
3 | 3 | Ответить
Ярослав про Cyberlink YouCam 6.0.2712 [28-03-2015]