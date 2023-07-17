Cyberlink YouCam - многофункциональная программа, которая позволяет пользователю творить настоящие чудеса со своей веб-камерой, например создавать аватары, видеопрезентации, клипы, добавлять креативные эффекты, фильтры, рамки, искажения к видеоизображению с веб-камеры (также присутствуют анимированные трехмерные эффекты) и многое другое.

Кроме того Cyberlink YouCam дает возможность записывать видео с рабочего стола (в том числе в HD качестве), имеется функция запоминания лица для входа под своим логином в Windows или на различные веб-сайты, а в случае если пользователь отошел от компьютера, то блокирует ПК.