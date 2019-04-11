Обозреватель обладает большим количеством разнообразных функций, как например группирование вкладок, управление жестами или с помощью "горячих" клавиш, поддержка плагинов, синхронизация закладок (требуется создание аккаунта на сайте разработчика) и многое другое. Кроме того присутствует возможность просмотра веб-страниц с использованием движка Gecko, а также в режиме IE7 или IE9.

Простой на первый взгляд браузер от компании Яндекс, который тем не менее обладает всеми необходимыми функциями для комфортного серфинга в Интернете. Предлагает