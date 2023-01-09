QR Barcode Scanner для Android

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 7
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Штрихкод
Загрузок (сегодня/всего):0 / 8 052 | Статистика
Размер:3,39 Мб
QR Barcode Scanner скриншот № 1
QR Barcode Scanner скриншот № 2
QR Barcode Scanner скриншот № 3
QR Barcode Scanner скриншот № 4

QR Barcode Scanner - удобный в использовании сканер двумерных штрих-кодов в формате QR, позволяющий быстро извлечь зашифрованную в них информацию, как например текст, веб-ссылки или международный стандартный номер книги (ISBN).

Кроме расшифровки программа может осуществлять поиск штрих-кодов на отсканированных страницах, присутствует возможность создания кодов в ручном режиме, при этом размещая в них разнообразную информацию, включая контакты, телефонные номера, адрес электронной почты и многое другое. Зашифрованную информацию затем можно отправлять при помощи SMS, e-mail, Bluetooth, DLNA и др.

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