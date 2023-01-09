QR Barcode Scanner - удобный в использовании сканер двумерных штрих-кодов в формате QR, позволяющий быстро извлечь зашифрованную в них информацию, как например текст, веб-ссылки или международный стандартный номер книги (ISBN).

Кроме расшифровки программа может осуществлять поиск штрих-кодов на отсканированных страницах, присутствует возможность создания кодов в ручном режиме, при этом размещая в них разнообразную информацию, включая контакты, телефонные номера, адрес электронной почты и многое другое. Зашифрованную информацию затем можно отправлять при помощи SMS, e-mail, Bluetooth, DLNA и др.