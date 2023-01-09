QR Barcode Scanner для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Warriors
|Категория:
|Штрихкод
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 8 052 | Статистика
|Размер:
|3,39 Мб
QR Barcode Scanner - удобный в использовании сканер двумерных штрих-кодов в формате QR, позволяющий быстро извлечь зашифрованную в них информацию, как например текст, веб-ссылки или международный стандартный номер книги (ISBN).
Кроме расшифровки программа может осуществлять поиск штрих-кодов на отсканированных страницах, присутствует возможность создания кодов в ручном режиме, при этом размещая в них разнообразную информацию, включая контакты, телефонные номера, адрес электронной почты и многое другое. Зашифрованную информацию затем можно отправлять при помощи SMS, e-mail, Bluetooth, DLNA и др.
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