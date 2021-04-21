Dual File Manager XT - удобный в использовании двухпанельный менеджер для Android. Программа позволяет осуществлять различные действия с файлами, как например вырезать, копировать, перемещать, вставлять или удалять, умеет создавать и распаковывать архивы, отображать скрытые файлы, сортировать и шифровать (по алгоритму AES 128, 192 и 256 бит) данные, тестировать архивы, вычислять контрольную сумму файлов (форматы MD5 и CRC32) и многое другое.