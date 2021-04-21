Dual File Manager XT для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.71 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Работа с файлами
Загрузок (сегодня/всего):1 / 3 041 | Статистика
Размер:1,93 Мб
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Dual File Manager XT - удобный в использовании двухпанельный менеджер для Android. Программа позволяет осуществлять различные действия с файлами, как например вырезать, копировать, перемещать, вставлять или удалять, умеет создавать и распаковывать архивы, отображать скрытые файлы, сортировать и шифровать (по алгоритму AES 128, 192 и 256 бит) данные, тестировать архивы, вычислять контрольную сумму файлов (форматы MD5 и CRC32) и многое другое.

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