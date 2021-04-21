Dual File Manager XT для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.71 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Medieval Software
|Категория:
|Работа с файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 3 041 | Статистика
|Размер:
|1,93 Мб
|СКАЧАТЬ
Dual File Manager XT - удобный в использовании двухпанельный менеджер для Android. Программа позволяет осуществлять различные действия с файлами, как например вырезать, копировать, перемещать, вставлять или удалять, умеет создавать и распаковывать архивы, отображать скрытые файлы, сортировать и шифровать (по алгоритму AES 128, 192 и 256 бит) данные, тестировать архивы, вычислять контрольную сумму файлов (форматы MD5 и CRC32) и многое другое.
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