AppBrain App Market - поисковая утилита, которая поможет вам быстро и удобно находить самые последние и новые приложения в Google Play. По умолчанию этот инструмент сразу показывает список самых популярных программ. Чтобы найти новинки, достаточно перейти в раздел сортировки и дать указание отображать в первую очередь те приложения, которые только поступили в каталог.

Кроме того, можно выбирать интересующие категории, фильтровать по ценовому признаку почитать описание программы, посмотреть скриншоты, узнать о требованиях - в общем использовать все обычные возможности как и в самом Google Play. А вот если решите установить какую-нибудь программу, то сервис вас перенаправит на официальную страницу приложения в магазине Google.

Так что узнавайте о всех самых новых, популярных и рекомендуемых приложениях в каталоге Google Play вместе c удобным поисковым инструментом AppBrain App Market.