AppBrain App Market для Android
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10.42 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Swiss Codemonkeys
|Категория:
|Поиск
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 404 | Статистика
|Размер:
|4,41 Мб
|СКАЧАТЬ
AppBrain App Market - поисковая утилита, которая поможет вам быстро и удобно находить самые последние и новые приложения в Google Play. По умолчанию этот инструмент сразу показывает список самых популярных программ. Чтобы найти новинки, достаточно перейти в раздел сортировки и дать указание отображать в первую очередь те приложения, которые только поступили в каталог.
Кроме того, можно выбирать интересующие категории, фильтровать по ценовому признаку почитать описание программы, посмотреть скриншоты, узнать о требованиях - в общем использовать все обычные возможности как и в самом Google Play. А вот если решите установить какую-нибудь программу, то сервис вас перенаправит на официальную страницу приложения в магазине Google.
Так что узнавайте о всех самых новых, популярных и рекомендуемых приложениях в каталоге Google Play вместе c удобным поисковым инструментом AppBrain App Market.
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AppBrain App Market - поисковая утилита, которая поможет вам быстро и удобно находить самые последние и новые приложения в Google Play...
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Admin
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