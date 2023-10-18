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AppBrain App Market для Android

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:10.42 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Поиск
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 404 | Статистика
Размер:4,41 Мб
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AppBrain App Market скриншот № 1
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AppBrain App Market - поисковая утилита, которая поможет вам быстро и удобно находить самые последние и новые приложения в Google Play. По умолчанию этот инструмент сразу показывает список самых популярных программ. Чтобы найти новинки, достаточно перейти в раздел сортировки и дать указание отображать в первую очередь те приложения, которые только поступили в каталог.

Кроме того, можно выбирать интересующие категории, фильтровать по ценовому признаку почитать описание программы, посмотреть скриншоты, узнать о требованиях - в общем использовать все обычные возможности как и в самом Google Play. А вот если решите установить какую-нибудь программу, то сервис вас перенаправит на официальную страницу приложения в магазине Google.

Так что узнавайте о всех самых новых, популярных и рекомендуемых приложениях в каталоге Google Play вместе c удобным поисковым инструментом AppBrain App Market.

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