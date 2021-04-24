Кардиограф для Android
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MacroPinch
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 4 851 | Статистика
|Размер:
|2,66 Мб
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Кардиограф - мобильный кардиограф для Android-смартфонов и планшетов, который позволяет с помощью встроенной камеры контролировать частоту сердечных сокращений.
Для этого достаточно поместить указательный палец на камеру, так чтобы он полностью закрыл объектив, и нажать кнопку Старт. Если камера не оборудована вспышкой, то измерения рекомендуется проводить в хорошо освещенных помещениях. Приложение умеет работать как с основной, тыловой, камерой, так и с фронтальной.
Ведется подробная история измерений, при чем можно создавать сколько угодно профилей для разных людей и просматривать историю измерений для каждого профиля.
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Отзывы о программе Кардиограф
Валерий про Cardiograph 2.6 для Android [05-11-2014]
ktif про Cardiograph 2.6 для Android [28-03-2012]
мтс916. Прикольная программка. Не знаю, как точность измерений пульса и ритма, но вполне рабочая. Русского б ещё.
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