Кардиограф для Android

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Оценка: 4.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):0 / 4 851 | Статистика
Размер:2,66 Мб
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Кардиограф скриншот № 2
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Кардиограф скриншот № 4

Кардиограф - мобильный кардиограф для Android-смартфонов и планшетов, который позволяет с помощью встроенной камеры контролировать частоту сердечных сокращений.

Для этого достаточно поместить указательный палец на камеру, так чтобы он полностью закрыл объектив, и нажать кнопку Старт. Если камера не оборудована вспышкой, то измерения рекомендуется проводить в хорошо освещенных помещениях. Приложение умеет работать как с основной, тыловой, камерой, так и с фронтальной.

Ведется подробная история измерений, при чем можно создавать сколько угодно профилей для разных людей и просматривать историю измерений для каждого профиля.

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Отзывы о программе Кардиограф

Валерий про Cardiograph 2.6 для Android [05-11-2014]

Получше, чем Instant Heart Rate Pro.
2 | 2 | Ответить

ktif про Cardiograph 2.6 для Android [28-03-2012]

мтс916. Прикольная программка. Не знаю, как точность измерений пульса и ритма, но вполне рабочая. Русского б ещё.
2 | 2 | Ответить

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