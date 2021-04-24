Кардиограф - мобильный кардиограф для Android-смартфонов и планшетов, который позволяет с помощью встроенной камеры контролировать частоту сердечных сокращений.

Для этого достаточно поместить указательный палец на камеру, так чтобы он полностью закрыл объектив, и нажать кнопку Старт. Если камера не оборудована вспышкой, то измерения рекомендуется проводить в хорошо освещенных помещениях. Приложение умеет работать как с основной, тыловой, камерой, так и с фронтальной.

Ведется подробная история измерений, при чем можно создавать сколько угодно профилей для разных людей и просматривать историю измерений для каждого профиля.