Фильтр синего света для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.5.14 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Немецкий
|Разработчик:
|Hardy-infinity
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 3 204 | Статистика
|Размер:
|13.57 Мб
|СКАЧАТЬ
Фильтр синего света - полезное приложение для всех пользователей Android-устройств, которое помогает уменьшить эффект зрительного напряжения и усталости глаз при длительном использовании смартфона или планшета. Синее свечение экрана Вашего мобильного девайса, которое незаметно в обычных ситуациях, вызывает зрительную усталость, что сказывается на остроте зрения, ухудшении самочувствия, беспокойности сна и т.д. Приложение, разработанное японскими учеными, позволяет применять ряд фильтров для блокирования нежелательного воздействия свечения экрана, благодаря чему глаза не так сильно напрягаются и отдыхают во время сна.
Приложение очень простое в настройке. Вы можете менять прозрачность фильтра с помощью ползунка. Кроме синего фильтра Вам доступны еще 4: желтый, коричневый, красный и черный. Удобно, что фильтр можно разместить в строке состояния, откуда буквально в один тап Вы сможете включать/отключать защиту экрана.
Приложение Фильтр синего света отлично работает со всеми Android-устройствами, практически не потребляет системных ресурсов и заряда батареи. Защитите свои глаза от утомления и усталости, установив этот простой, но весьма эффективный инструмент.
- Поддерживает Android 14
- Исправлена ошибка
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Отзывы о программе Фильтр синего света
сергей про Фильтр синего света 1.91 для Android [29-03-2015]
фильтр просто сказка,глаза привыкли сразу и обратно возвращаться не хотелось,но у этой программы есть "маленький" не достаток - она жрет батарею смартфона так что при включенном фильтре и при выключенном экране заряд батареи тает на глазах !
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