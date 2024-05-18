Фильтр синего света - полезное приложение для всех пользователей Android-устройств, которое помогает уменьшить эффект зрительного напряжения и усталости глаз при длительном использовании смартфона или планшета. Синее свечение экрана Вашего мобильного девайса, которое незаметно в обычных ситуациях, вызывает зрительную усталость, что сказывается на остроте зрения, ухудшении самочувствия, беспокойности сна и т.д. Приложение, разработанное японскими учеными, позволяет применять ряд фильтров для блокирования нежелательного воздействия свечения экрана, благодаря чему глаза не так сильно напрягаются и отдыхают во время сна.

Приложение очень простое в настройке. Вы можете менять прозрачность фильтра с помощью ползунка. Кроме синего фильтра Вам доступны еще 4: желтый, коричневый, красный и черный. Удобно, что фильтр можно разместить в строке состояния, откуда буквально в один тап Вы сможете включать/отключать защиту экрана.

Приложение Фильтр синего света отлично работает со всеми Android-устройствами, практически не потребляет системных ресурсов и заряда батареи. Защитите свои глаза от утомления и усталости, установив этот простой, но весьма эффективный инструмент.