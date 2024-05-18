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Фильтр синего света для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.5.14 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский, Немецкий
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):0 / 3 204 | Статистика
Размер:13.57 Мб
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Фильтр синего света скриншот № 1
Фильтр синего света скриншот № 2
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Фильтр синего света скриншот № 4

Фильтр синего света - полезное приложение для всех пользователей Android-устройств, которое помогает уменьшить эффект зрительного напряжения и усталости глаз при длительном использовании смартфона или планшета. Синее свечение экрана Вашего мобильного девайса, которое незаметно в обычных ситуациях, вызывает зрительную усталость, что сказывается на остроте зрения, ухудшении самочувствия, беспокойности сна и т.д. Приложение, разработанное японскими учеными, позволяет применять ряд фильтров для блокирования нежелательного воздействия свечения экрана, благодаря чему глаза не так сильно напрягаются и отдыхают во время сна.

Приложение очень простое в настройке. Вы можете менять прозрачность фильтра с помощью ползунка. Кроме синего фильтра Вам доступны еще 4: желтый, коричневый, красный и черный. Удобно, что фильтр можно разместить в строке состояния, откуда буквально в один тап Вы сможете включать/отключать защиту экрана.

Приложение Фильтр синего света отлично работает со всеми Android-устройствами, практически не потребляет системных ресурсов и заряда батареи. Защитите свои глаза от утомления и усталости, установив этот простой, но весьма эффективный инструмент.

Что нового в Фильтр синего света 5.5.14?
  • Поддерживает Android 14
  • Исправлена ошибка
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Отзывы о программе Фильтр синего света

Илья про Фильтр синего света 2.7.9 для Android [18-06-2019]

Быстро-Удобно Спосибо
6 | 6 | Ответить

сергей про Фильтр синего света 1.91 для Android [29-03-2015]

фильтр просто сказка,глаза привыкли сразу и обратно возвращаться не хотелось,но у этой программы есть "маленький" не достаток - она жрет батарею смартфона так что при включенном фильтре и при выключенном экране заряд батареи тает на глазах !
6 | 6 | Ответить

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