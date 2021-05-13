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Реальные Шахматы для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.30 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Шахматы, шашки
Загрузок (сегодня/всего):0 / 4 994 | Статистика
Размер:32,47 Мб
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Реальные Шахматы – хорошо известная игра шахматы визуально преобразилась благодаря современной графике. Не смотря на изменение в дизайне, правила остались прежними. Возможности программы включают:

  • Искусственный интеллект противника, от новичка до магистра.
  • 3D графика и анимация фигурок.
  • Собственный онлайн сервер. Играй с друзьями через интернет, без регистрации.
  • Возможность выбора стиля шахмат.
  • Всегда можно отменить ход или сохранить текущую игру.
Что нового в Реальные Шахматы 3.30?
  • Различные оптимизации
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