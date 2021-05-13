Реальные Шахматы для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.30 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Alienforce
|Категория:
|Шахматы, шашки
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 4 994 | Статистика
|Размер:
|32,47 Мб
|СКАЧАТЬ
Реальные Шахматы – хорошо известная игра шахматы визуально преобразилась благодаря современной графике. Не смотря на изменение в дизайне, правила остались прежними. Возможности программы включают:
- Искусственный интеллект противника, от новичка до магистра.
- 3D графика и анимация фигурок.
- Собственный онлайн сервер. Играй с друзьями через интернет, без регистрации.
- Возможность выбора стиля шахмат.
- Всегда можно отменить ход или сохранить текущую игру.
- Различные оптимизации
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