Chess Online & Offline для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.19 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Splend Apps
|Категория:
|Шахматы, шашки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|44.1 Мб
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Checkmate — приложение для игры в шахматы, которое предлагает пользователям разнообразные функции для игры как онлайн, так и офлайн. Предназначено для игроков разного уровня, от новичков до опытных шахматистов. Дает возможность играть с противниками со всего мира, а также тренироваться с компьютером, выбирая уровень сложности. Помимо стандартной игры, включает в себя много полезных функций, таких как головоломки, изучение дебютов и подробная статистика.
Широкий выбор дизайна доски и фигур — всего 21 стиль доски и 16 наборов фигур. В процессе игры пользователи могут получать подсказки, такие как допустимые ходы, возможные взятия и шах. Checkmate предлагает доступ к более чем 3000 дебютам и их вариациям, что позволяет игрокам изучать разные стратегии и подходы.
Основные возможности Checkmate:
- Возможность игры в шахматы онлайн с игроками по всему миру.
- Оффлайн-игра с компьютером, настройка уровня сложности от новичка до эксперта.
- Выбор из 21 стиля шахматной доски и 16 наборов фигур.
- Маркеры для обозначения допустимых ходов, шаха и возможных взятий.
- Функция отложенного хода для экономии времени.
- История игр для анализа и улучшения стратегии.
- Более 3000 дебютов с отображением информации о них.
- Большое количество шахматных головоломок для тренировки тактических навыков.
- Глобальный рейтинг игроков, а также рейтинг по странам.
- Онлайн-игры в разных временных режимах (Classic, Blitz, Bullet).
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