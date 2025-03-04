Chess Online & Offline для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.19 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Шахматы, шашки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:44.1 Мб
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Checkmate — приложение для игры в шахматы, которое предлагает пользователям разнообразные функции для игры как онлайн, так и офлайн. Предназначено для игроков разного уровня, от новичков до опытных шахматистов. Дает возможность играть с противниками со всего мира, а также тренироваться с компьютером, выбирая уровень сложности. Помимо стандартной игры, включает в себя много полезных функций, таких как головоломки, изучение дебютов и подробная статистика.

Широкий выбор дизайна доски и фигур — всего 21 стиль доски и 16 наборов фигур. В процессе игры пользователи могут получать подсказки, такие как допустимые ходы, возможные взятия и шах. Checkmate предлагает доступ к более чем 3000 дебютам и их вариациям, что позволяет игрокам изучать разные стратегии и подходы.

Основные возможности Checkmate:

  • Возможность игры в шахматы онлайн с игроками по всему миру.
  • Оффлайн-игра с компьютером, настройка уровня сложности от новичка до эксперта.
  • Выбор из 21 стиля шахматной доски и 16 наборов фигур.
  • Маркеры для обозначения допустимых ходов, шаха и возможных взятий.
  • Функция отложенного хода для экономии времени.
  • История игр для анализа и улучшения стратегии.
  • Более 3000 дебютов с отображением информации о них.
  • Большое количество шахматных головоломок для тренировки тактических навыков.
  • Глобальный рейтинг игроков, а также рейтинг по странам.
  • Онлайн-игры в разных временных режимах (Classic, Blitz, Bullet).
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