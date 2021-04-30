Справочники и конспекты для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.4.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Kozlov Alexandr
|Категория:
|Обучающий софт
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 2 543 | Статистика
|Размер:
|2,63 Мб
|СКАЧАТЬ
Справочники и конспекты - программа для Android-смартфонов и планшетов, представляющая из себя справочное пособие по различным дисциплинам (физике, алгебре, геометрии, тригонометрии, электротехнике, анатомии), которое станет незаменимым помощником для школьников и студентов. В соответствующих разделах приведен теоретический материал, иллюстрации и наиболее необходимые формулы.
Примечание. Для ознакомления доступен лишь раздел физики, все остальные предметы платные (стоимость 1$).
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