Программы для Android » Образование » Обучающий софт » Справочники и конспекты 3.4.4

Справочники и конспекты для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.4.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Обучающий софт
Загрузок (сегодня/всего):0 / 2 543 | Статистика
Размер:2,63 Мб
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Справочники и конспекты - программа для Android-смартфонов и планшетов, представляющая из себя справочное пособие по различным дисциплинам (физике, алгебре, геометрии, тригонометрии, электротехнике, анатомии), которое станет незаменимым помощником для школьников и студентов. В соответствующих разделах приведен теоретический материал, иллюстрации и наиболее необходимые формулы.

Примечание. Для ознакомления доступен лишь раздел физики, все остальные предметы платные (стоимость 1$).

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