Справочники и конспекты - программа для Android-смартфонов и планшетов, представляющая из себя справочное пособие по различным дисциплинам (физике, алгебре, геометрии, тригонометрии, электротехнике, анатомии), которое станет незаменимым помощником для школьников и студентов. В соответствующих разделах приведен теоретический материал, иллюстрации и наиболее необходимые формулы.

Примечание. Для ознакомления доступен лишь раздел физики, все остальные предметы платные (стоимость 1$).