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Справочник "Моя аптечка" для Android

Описание
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Оценка: 3.50/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.18 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):0 / 6 959 | Статистика
Размер:28,58 Мб
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Справочник
Справочник
Справочник

Справочник "Моя аптечка" - offline-энциклопедия различных медикаментов и товаров аптечного ассортимента, которая содержит детальную информацию (состав, противопоказания, способ применения и многое другое) о более чем 7000 препаратах из регистра лекарственных средств России. Следует отметить, что информация предоставленная в программе, носит прежде всего ознакомительный характер, и перед приемом медикаментов необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Что нового в Справочник "Моя аптечка" 1.0.18?
  • Исправлена ошибка с вылетом приложения.
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Отзывы о программе Справочник "Моя аптечка"

тата про Справочник "Моя аптечка" 1.0.11 для Android [18-06-2015]

Спасибо! Справочник очень удобен и информативен.
6 | 6 | Ответить

николай про Справочник "Моя аптечка" 1.0.3_1 для Android [26-07-2012]

прекрасный справочник
6 | 6 | Ответить

Toxa про Справочник "Моя аптечка" 1.0.3_1 для Android [14-05-2012]

простой, удобный, все понятно и ясно. Пользоваться одно удовольствие, нареканий пока нет. благодарность разработчикам.
6 | 6 | Ответить

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