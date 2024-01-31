Справочник "Моя аптечка" для Android
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.18 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Shevol App
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 6 959 | Статистика
|Размер:
|28,58 Мб
|СКАЧАТЬ
Справочник "Моя аптечка" - offline-энциклопедия различных медикаментов и товаров аптечного ассортимента, которая содержит детальную информацию (состав, противопоказания, способ применения и многое другое) о более чем 7000 препаратах из регистра лекарственных средств России. Следует отметить, что информация предоставленная в программе, носит прежде всего ознакомительный характер, и перед приемом медикаментов необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
- Исправлена ошибка с вылетом приложения.
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Отзывы о программе Справочник "Моя аптечка"
тата про Справочник "Моя аптечка" 1.0.11 для Android [18-06-2015]
Спасибо! Справочник очень удобен и информативен.
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николай про Справочник "Моя аптечка" 1.0.3_1 для Android [26-07-2012]
Toxa про Справочник "Моя аптечка" 1.0.3_1 для Android [14-05-2012]
простой, удобный, все понятно и ясно. Пользоваться одно удовольствие, нареканий пока нет. благодарность разработчикам.
6 | 6 | Ответить