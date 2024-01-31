Справочник "Моя аптечка" - offline-энциклопедия различных медикаментов и товаров аптечного ассортимента, которая содержит детальную информацию (состав, противопоказания, способ применения и многое другое) о более чем 7000 препаратах из регистра лекарственных средств России. Следует отметить, что информация предоставленная в программе, носит прежде всего ознакомительный характер, и перед приемом медикаментов необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.