Ashampoo Photo Optimizer для Windows
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 8
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2020 1.8.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Ashampoo
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 6 936 | Статистика
|Размер:
|54,1 Мб
|СКАЧАТЬ
Ashampoo Photo Optimizer - простой и удобный инструмент для редактирования фотографий. Оптимизирует картинку в один клик и позволяет применять самые разнообразные эффекты, предлагая блестящий, красочный результат. Позволяет отправить картинку по электронной почте, пожключиться к Facebook, Picasa и т.п.
Особенности программы:
- Интуитивно понятное управление.
- Достаточныый набор функций: удаление красных глаз, инвертирование цветов, создание водяных знаков, изменение резкости и др.
- Эффект состаривания позволяет представить ваши изображения как в дни первых в мире фотографий.
- Создание водяных знаков на фотографиях.
- Автоматическое резервное копирование.
- Современный интерфейс, который подходит к работе с сенсорным экраном на современных мониторах и ноутбуках.
FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра,...
PaperScan - универсальная программа для сканирования различных документов. Отличительной...
GIMP 2.10.24 stable / 2.99.4 dev
GIMP - мощный, бесплатный графический редактор, по своим возможностям практически не...
XnViewMP - мощное многофункциональное приложение для работы с графическими файлами на компьютере, являющееся расширенной версией программы XnView...
Быстрая мощная CAD-система, которая предлагает функциональные возможности для...
Adobe Photoshop - художники, работающие в области компьютерного дизайна, могут бесконечно...
Отзывы о программе Ashampoo Photo Optimizer
Admin
Отзывов о программе Ashampoo Photo Optimizer 2020 1.8.0 пока нет, можете добавить...