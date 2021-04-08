Ashampoo Photo Optimizer - простой и удобный инструмент для редактирования фотографий. Оптимизирует картинку в один клик и позволяет применять самые разнообразные эффекты, предлагая блестящий, красочный результат. Позволяет отправить картинку по электронной почте, пожключиться к Facebook, Picasa и т.п.

Особенности программы: