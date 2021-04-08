Ashampoo Photo Optimizer для Windows

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 8
Лицензия: Бесплатная
Версия:2020 1.8.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 6 936 | Статистика
Размер:54,1 Мб
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Ashampoo Photo Optimizer - простой и удобный инструмент для редактирования фотографий. Оптимизирует картинку в один клик и позволяет применять самые разнообразные эффекты, предлагая блестящий, красочный результат. Позволяет отправить картинку по электронной почте, пожключиться к Facebook, Picasa и т.п.

Особенности программы:

  • Интуитивно понятное управление.
  • Достаточныый набор функций: удаление красных глаз, инвертирование цветов, создание водяных знаков, изменение резкости и др.
  • Эффект состаривания позволяет представить ваши изображения как в дни первых в мире фотографий.
  • Создание водяных знаков на фотографиях.
  • Автоматическое резервное копирование.
  • Современный интерфейс, который подходит к работе с сенсорным экраном на современных мониторах и ноутбуках.
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Отзывы о программе Ashampoo Photo Optimizer

Admin

Отзывов о программе Ashampoo Photo Optimizer 2020 1.8.0 пока нет, можете добавить...

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