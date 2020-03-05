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Виброметр: Vibration meter для Android

Виброметр: Vibration meter 1.6.4 для Android

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Описание Виброметр: Vibration meter 1.6.4 для AndroidОписание   Скачать Виброметр: Vibration meter 1.6.4 для AndroidСКАЧАТЬ (4,04 Мб) Скриншоты Виброметр: Vibration meter 1.6.4 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Виброметр: Vibration meter 1.6.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о Виброметр: Vibration meter 1.6.4 для AndroidОтзывы (1)  
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4.15 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.15 из 5
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Виброметр: Vibration meter - портативный измеритель вибрации и сейсмометр для устройств на платформе Android. Программа использует встроенный датчик вибрации и отображает значения по шкале Меркалли (MMI), а также приводятся справочные величины.

Что нового в Виброметр: Vibration meter 1.6.4 для Android?
  • Небольшое исправление.
Виброметр: Vibration meter
Виброметр: Vibration meter
Виброметр: Vibration meter
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 645
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Виброметр: Vibration meter

Макс про Виброметр: Vibration meter 1.4.2 для Android [17-11-2013]

Не "про" версия. Пользовать бессмысленно(высокий стартовый уровень чувствительности).
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