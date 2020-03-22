OutlookAddressBookView - простая утилита, которая отображает подробную информацию о всех контактах, хранящихся в адресной книге Microsoft Outlook. Для каждого контакта отображается такая информация, как например адрес электронный почты, имя пользователя, тип адреса (MS-Exchange или SMTP), номер телефона, время создания/изменения записи и многое другое.

Данные из списка можно экспортировать в файл xml, html или скопировать их в буфер обмена и вставить в документ Excel.