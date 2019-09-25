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ArtMoney 8.06.1 Pro
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4.40 из 5, всего оценок - 4866
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- Рейтинг программы - 4.40 из 5
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ArtMoney - Программа создавалась как универсальный взломщик к любым играм. Она умеет сканировать память или файлы игры для поиска каких-то определенных значений (деньги, ресурсы и т.д.). Таких значений может быть много и надо выбрать нужные, поэтому поиск разделяется на два этапа - поиск значений и отсев ненужных значений. В итоге получаем адреса, в которых находятся числа, и их можно изменить на нужные. Специальные методы позволяют обмануть даже игры, в которых нет числовых видимых значений (например графическая полоска жизни) или игры, которые кодируют свои данные.
ArtMoney не работает в режиме сетевой игры ( т.е. человек против человека ), поскольку деньги могут дублироваться на нескольких компьютерах, и изменение денег на одном (на вашем ) не приводит к успеху, хотя и тут есть исключения.
Основные преимущества редакции PRO:
- В качестве объекта можно использовать каталог или диск.
- Дополнительные условия при поиске и отсеивании.
- Отсеивание по формуле. При помощи формулы можно найти все что угодно!
- Поиск строк.
- При старте программы не выдается окно "О программе".
- Полная техническая поддержка по электронной почте.
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|Что нового в ArtMoney 8.06.1 Pro?
- Исправлена ошибка при вводе шестнадцатеричных чисел (с буквой 'H' в конце строки).
- Исправлена ошибка активации с установленным BitDefender Total Security.
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Отзывы о программе ArtMoney
Дмитрий про ArtMoney 8.03 Pro [22-12-2018]
Что за херня,почему я скачал ее,а к ней еще нужен какой-то код?Хрень а не прога
23 | 72 | Ответить
Александр про ArtMoney 8.03 Pro [10-11-2018]
Ерунда а не программа... зачем платить деньги когда можно скачать Cheat Engine, который на порядок лучше этой про версии!
1 | 12 | Ответить
Сергей Стафеев про ArtMoney 8.02 Pro [05-09-2018]
какого хрена а где про версия? У меня уже есть законно купленный ключ. Нахрена мне мне урезанная версия?
| 6 | Ответить
cypherasm@mail.ru про ArtMoney 8.02 Pro [22-08-2018]
>>а пиратка Артмани SE
Не пиратка,а версия Special Edition(сокращённо SE).
Вот,текст с официального сайта создателей программы:
"ArtMoney русская версия выпускается в трех редакциях. Первая редакция SE (Special Edition) - бесплатная.Вторая редакция PRO (профессиональная) и редакция PRO VIP (персональная модификация профессиональной).Мы рады предложить вам профессиональную версию нашей программы. Она содержит ряд дополнительных функций и механизмов, таких как отсеивание по формуле, дающих практически 100% результат!"
У кого есть проблемы со взломом игр пишите мне на почту,помогу разобраться с вашей проблемой...
1 | 9 | Ответить
Михаил про ArtMoney 7.45.1 Pro [18-05-2017]
Ребята уже не первый год работаю с артмани.Артмани про платная стоит 290руб а пиратка Артмани SE называеться она бесплатная но есть в ней раздница по сравнению с лицухой она не все игры взламывает.
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