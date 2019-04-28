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Blank And Secure для Windows

Blank And Secure 5.15

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Описание Blank And Secure 5.15Описание   Скачать Blank And Secure 5.15СКАЧАТЬ (72 Кб) Скриншоты Blank And Secure 5.15Скриншоты (1)   Статистика Blank And Secure 5.15Статистика   Отзывы о Blank And Secure 5.15Отзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 5
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Blank And Secure - небольшая бесплатная утилита, позволяющая безвозвратно удалять информацию с жестких дисков ПК. Для удаления необходимо перетащить выбранный файл в окно приложения и нажать кнопку "Удалить". После стирания файла все занимаемое им место заменяется нулями, причем количество циклов перезаписи можно вручную выбирать от 1 до 32. Программа не требует инсталляции.

Что нового в Blank And Secure 5.15?
  • Улучшения в работе программы
  • Обновлены переводы
  • Исправлены ошибки
Blank And Secure
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 130
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска
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Отзывы о программе Blank And Secure

андрей про Blank And Secure 4.06 [03-06-2015]

04.05.2015

Что нового в Blank And Secure 4.06?
Оптимизация и улучшения в работе программы для Windows 10

Классно вы оптимизируете свою програмку для ОС, которой нет еще))
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Flashwind в ответ андрей про Blank And Secure 4.21 [15-03-2016]

У разработчиков Кассандра в партнерах! )))
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