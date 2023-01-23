Radaee PDF Reader – быстрый и к тому же бесплатный PDF-ридер. Приложение имеет высокую скорость рендеринга, что позволяет беспроблемно открывать массивные файлы.

Программа поддерживает масштабирование с помощью мультитача, предлагает несколько вариантов отображение информации, поддерживает функции выделение текста и поиск выделенного текста. В настройках можно изменить такие параметры, как скорость перелистывания и качество отображения файлов, переключиться между дневным и ночным режимом.