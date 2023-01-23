Radaee PDF Reader для Android
|Оценка:
|4.43/5 голосов - 7
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.4.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Alex-Yao
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 22 336 | Статистика
|Размер:
|13,79 Мб
Radaee PDF Reader – быстрый и к тому же бесплатный PDF-ридер. Приложение имеет высокую скорость рендеринга, что позволяет беспроблемно открывать массивные файлы.
Программа поддерживает масштабирование с помощью мультитача, предлагает несколько вариантов отображение информации, поддерживает функции выделение текста и поиск выделенного текста. В настройках можно изменить такие параметры, как скорость перелистывания и качество отображения файлов, переключиться между дневным и ночным режимом.
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