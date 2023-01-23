Radaee PDF Reader для Android

Описание
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Оценка: 4.43/5 голосов - 7
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.4.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):0 / 22 336 | Статистика
Размер:13,79 Мб
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Radaee PDF Reader – быстрый и к тому же бесплатный PDF-ридер. Приложение имеет высокую скорость рендеринга, что позволяет беспроблемно открывать массивные файлы.

Программа поддерживает масштабирование с помощью мультитача, предлагает несколько вариантов отображение информации,  поддерживает функции выделение текста и поиск выделенного текста. В настройках можно изменить такие параметры, как скорость перелистывания и качество отображения файлов, переключиться между дневным и ночным режимом.

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Отзывы о программе Radaee PDF Reader

Татьяна про Radaee PDF Reader 5.1.20 для Android [05-07-2014]

Пока нормально
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