PDF Extra для Android

PDF Extra 6.4.826 для Android

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Описание PDF Extra 6.4.826 для AndroidОписание   Скачать PDF Extra 6.4.826 для AndroidСКАЧАТЬ (25,85 Мб) Скриншоты PDF Extra 6.4.826 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика PDF Extra 6.4.826 для AndroidСтатистика   Отзывы о PDF Extra 6.4.826 для AndroidОтзывы (0)  
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PDF Extra - профессиональный редактор PDF, с помощью которого можно легко редактировать, просматривать, комментировать и печатать файлы PDF на ходу.

Ключевые особенности приложения:

  • Редактирование PDF-файлов.
  • Возможность просматривать и оставлять комментарии в PDF-файлах.
  • Возможность сканировать и оцифровать бумажные документы в редактируемые файлы.
  • Конвертирование PDF-файлов в Word, Excel или ePub, сохраняя при этом исходный макет и форматирование.
  • Наличие темного режима чтения.
  • Возможность заполнять и подписывать PDF-формы на ходу прямо с мобильного устройства.
  • Функция преобразования текста в речь.
  • Возможность просмотреть и упорядочить страницы в PDF-файлах.
  • Экспорт в JPEG.
  • Печать PDF-файлов.
  • Возможность превратить изображения в PDF.
  • Встроенный файловый менеджер.
  • Защита PDF-файлов с помощью паролей для блокировки, шифрования и ограничения доступа к ним.
  • Работа с расширенными сертификатами PDF для проверки их подлинности.
  • И многое другое...
PDF Extra
PDF Extra
PDF Extra
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыPDF
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Отзывы о программе PDF Extra

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