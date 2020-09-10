Monosnap для Windows

Monosnap 4.1.12

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Описание Monosnap 4.1.12Описание   Скачать Monosnap 4.1.12СКАЧАТЬ (3,96 Мб) Скриншоты Monosnap 4.1.12Скриншоты (5)   Статистика Monosnap 4.1.12Статистика   Отзывы о Monosnap 4.1.12Отзывы (2)  
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3.13 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 3.13 из 5
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Monosnap - "облачный" сервис для быстрого и удобного получения скриншотов и отправки их друзьям и коллегам. Позволяет делать скриншоты активного окна, всего экрана или его части. Есть возможность добавить аннотации и отредактировать готовые снимки. Поддерживает "горячие" клавиши.

Возможности:

  • Выделение области с точностью до пикселя с 8-кратной лупой.
  • Редактор изображений: подчеркивание, текст, стрелки, геометрические фигуры. Опция "Размытие".
  • После авторизации, все скриншоты будут хранится в личном бесплатном пространстве в облаке для снимков.
Monosnap
Monosnap
Monosnap
Monosnap
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 5 595
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана
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Отзывы о программе Monosnap

Николай про Monosnap 3.0.6 [20-10-2017]

Отличная программа для нарезки скриншотов, например, для инструкций, есть все нужные инструменты для этого: выделение, стрелки и т.д. Висит в трее и не мешает, как понадобится зажимаешь, например, Ctrl+Alt+5 и выделяешь нужную область. Кроме этой, много горячих комбинаций клавиш.
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Елена про Monosnap 3.0.6 [14-12-2016]

Отличная программа,простая в обращении,не нашла сколько максимальное время записи ,но всем советую,спасибо за программу
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