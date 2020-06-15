Torch Browser для Windows

Torch Browser 69.2.0.1707

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Описание Torch Browser 69.2.0.1707Описание   Скачать Torch Browser 69.2.0.1707СКАЧАТЬ (78,67 Мб) Скриншоты Torch Browser 69.2.0.1707Скриншоты (3)   Статистика Torch Browser 69.2.0.1707Статистика   Отзывы о Torch Browser 69.2.0.1707Отзывы (26)  
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4.53 из 5, всего оценок - 94
  • Рейтинг программы - 4.53 из 5
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Torch Browser - мощный и в то же время простой браузер на платформе Chromium с новыми возможностями и параметрами. Теперь не требуется загружать дополнительные инструменты, прямо из браузера вы сможете скачать торрент, сохранить видео, ускорить загрузку, поделиться ссылками и др.

Возожности:

  • Встроенный торрент клиент.
  • Встроенный ускоритель загрузки.
  • Видео Граббер. Сохранение видео с сайта, на котором вы его просматриваете.
  • Простое создание и управление закладками.
  • Встроенные в браузер специальные функции безопасности защитят ваши данные и деятельность в Интернете.
Torch Browser
Torch Browser
Torch Browser
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 42 328
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе Torch Browser

Сергей про Torch Browser 55.0.0.12195 [28-07-2017]

В этом браузере нельзя установить другую страницу быстрого доступа.
3 | 3 | Ответить

Манул про Torch Browser 47.0.0.11490 [21-02-2017]

Вполне себе хороший браузер. Поставил как то на замену DragonSetup (что-то заглючил серьёзно, правда исправили видать позже), да так и прижился.
2 | 2 | Ответить

бык-мык про Torch Browser 45.0.0.11014 [23-05-2016]

да нормальный браузер только вот последний мне на руки попадался с вирусом антивирусником проверял , а теперь его установить автономно нельзя требует онлаин подключение .
6 | 2 | Ответить

fafay про Torch Browser 36.0.0.8667 [11-01-2015]

Димон,а 26 кадра не нашел?Чё,травка не свежая,аль спайс просроченный ?
8 | 3 | Ответить

bobr про Torch Browser 36.0.0.8117 [24-10-2014]

Димон, курить надо меньше и травки нюхать.
7 | 2 | Ответить

nordstone в ответ bobr про Torch Browser 36.0.0.8455 [23-12-2014]

и избегать просроченных мухоморов !
4 | 2 | Ответить

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