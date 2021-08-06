Draw Rider для Android

Описание
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Оценка: 4.50/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.5.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Аркады и 2D
Загрузок (сегодня/всего):0 / 15 230 | Статистика
Размер:51,11 Мб
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Draw Rider – приложение понравится любителям погонять на горном велосипеде. Для прохождения уровня вам предстоит преодолеть дистанцию с различными препятствиями, ямами и обрывами.

Особенности игры:

  • Реалистичная физика велосипедиста.
  • 4 велосипеда на выбор.
  • Изменение внешнего вида персонажа.
  • Более 140 треков.
  • Возможность создавать уровни самому. 

 

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Отзывы о программе Draw Rider

Влад про Draw Rider 4.4 для Android [20-07-2013]

хм прикольный сайт без вирусов только как скачать и игра класс
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