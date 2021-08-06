Draw Rider для Android
|Оценка:
|4.50/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.5.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|17Studio
|Категория:
|Аркады и 2D
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 15 230 | Статистика
|Размер:
|51,11 Мб
|СКАЧАТЬ
Draw Rider – приложение понравится любителям погонять на горном велосипеде. Для прохождения уровня вам предстоит преодолеть дистанцию с различными препятствиями, ямами и обрывами.
Особенности игры:
- Реалистичная физика велосипедиста.
- 4 велосипеда на выбор.
- Изменение внешнего вида персонажа.
- Более 140 треков.
- Возможность создавать уровни самому.
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Отзывы о программе Draw Rider
Влад про Draw Rider 4.4 для Android [20-07-2013]
хм прикольный сайт без вирусов только как скачать и игра класс
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