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MediaHuman YouTube Downloader 3.9.9.13
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3.20 из 5, всего оценок - 5
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- Рейтинг программы - 3.20 из 5
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MediaHuman YouTube Downloader - удобное приложение с помощью которого можно быстро и легко загрузить понравившийся видеоклип или трейлер с YouTube, и сохранить на его ПК в любом доступном формате (MP4, FLV, WebM, DivX/Xvid, MOV, MPEG2/MPEG4, Apple TV, PSP, iPod, iPad, iPhone PS3, Wii, Xbox360, Zune и др.). Достаточно добавить ссылку на ролик, выбрать качество скачиваемого видео, указать необходимый формат и начать загрузку. Кроме того программа может отслеживать буфер обмена, и при обнаружении ссылки, начинает загрузку автоматически.
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Отзывы о программе MediaHuman YouTube Downloader
Сергей про MediaHuman YouTube Downloader 3.9.8.13 [30-08-2017]
Пользовался двумя программами, одна стала платной, а эта все еще бесплатная. Надеюсь так и будет продолжаться
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Витас про MediaHuman YouTube Downloader 3.8.4 [06-01-2016]
Отличная программа, кириллицу поддерживает на все 100 (в смысле файлов с русскими именами), интерфейс простой и понятный, не лезет куда не надо - в плане интеграции с браузерами. Есть масса настроек для требовательных пользователей. В общем, за такие деньги - просто великолепно!
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