PhotoPad Photo Editor для Windows

PhotoPad Photo Editor 6.51

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Описание PhotoPad Photo Editor 6.51Описание   Скачать PhotoPad Photo Editor 6.51СКАЧАТЬ (2,52 Мб) Скриншоты PhotoPad Photo Editor 6.51Скриншоты (3)   Статистика PhotoPad Photo Editor 6.51Статистика   Отзывы о PhotoPad Photo Editor 6.51Отзывы (1)  
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4.36 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 4.36 из 5
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PhotoPad Photo Editor - бесплатная программа для редактирования цифровых изображений и фотографий. С помощью приложения можно легко обрезать, поворачивать, изменять размер изображений, удалять эффект "красных глаз" и другие дефекты с фотографий, регулировать цвет, оттенок, насыщенность, яркость и контрастность, применять разнообразные эффекты (сепия, виньетирование, размытие и т.д.), добавлять текст, создавать коллажи или панорамы и многое другое.

Присутствует функция предварительного просмотра и поддержка практически всех популярных графических форматов. Отредактированные изображения можно затем опубликовать на Facebook или Flickr.

PhotoPad Photo Editor
PhotoPad Photo Editor
PhotoPad Photo Editor
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 5 429
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
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Отзывы о программе PhotoPad Photo Editor

Иван про PhotoPad Photo Editor 4.07 [19-08-2018]

Программа мне очень сильно понравилась, так как она напоминает сильно сам фотошоп, но здесь проще всё. Усложняет всё только английский язык. Добавьте русский и будет все звёзды, а так только 5)))
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