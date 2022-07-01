Find My Device для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.4.065-3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Категория:
|Поиск
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|2,66 Мб
Find My Device - приложение, которое поможет определить местоположение потерянного устройства Android и удаленно заблокировать его.
Возможности Find My Device:
- Поиск по карте, где находятся ваши часы, телефон или планшет. Если узнать текущее положение устройства невозможно, вы увидите последнее известное место.
- Возможность использовать схемы зданий, чтобы быстро найти устройство в аэропорту, торговом центре или другом большом помещении.
- Прокладывание маршрута до устройства.
- Возможность включить звуковой сигнал на устройстве: приложение установит максимальную громкость звука на телефоне, даже если он находится в беззвучном режиме.
- Удаление всех данных с устройства и его блокировка. Можно указать сообщение и контактный номер, которые будут видны на заблокированном экране.
- Информация о сети и уровне заряда батареи.
- Просмотр сведений об аппаратном обеспечении.
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Отзывы о программе Find My Device
Admin
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