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Find My Device для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.4.065-3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Поиск
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:2,66 Мб
Find My Device скриншот № 1
Find My Device скриншот № 2
Find My Device скриншот № 3
Find My Device скриншот № 4

Find My Device - приложение, которое поможет определить местоположение потерянного устройства Android и удаленно заблокировать его.

Возможности Find My Device:

  • Поиск по карте, где находятся ваши часы, телефон или планшет. Если узнать текущее положение устройства невозможно, вы увидите последнее известное место.
  • Возможность использовать схемы зданий, чтобы быстро найти устройство в аэропорту, торговом центре или другом большом помещении.
  • Прокладывание маршрута до устройства.
  • Возможность включить звуковой сигнал на устройстве: приложение установит максимальную громкость звука на телефоне, даже если он находится в беззвучном режиме.
  • Удаление всех данных с устройства и его блокировка. Можно указать сообщение и контактный номер, которые будут видны на заблокированном экране.
  • Информация о сети и уровне заряда батареи.
  • Просмотр сведений об аппаратном обеспечении.
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