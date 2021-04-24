Сборник Гороскопов для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|yorzasergey
|Категория:
|Астрология, астрономия
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 5 228 | Статистика
|Размер:
|5,24 Мб
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Сборник Гороскопов - сборник гороскопов, с помощью которых можно узнать черты характеры, присущие людям, родившимся под разными знаками различных гороскопов, найти знак по дате рождения человека, а также определить совместимость мужчины и женщины. Среди характеристик есть отдельные описания мужчин, женщин и детей, а также подробные описания людей этого знака независимо от пола и возраста.
Кроме того можно узнать о профессиональных качествах человека, его здоровье, поведении в роли начальника или подчиненного и многое другое. Приложение содержит девять гороскопов (зодиакальный, восточный, цветочный, индийский, гороскоп Друидов, славянский, зороастрийский, египетский и мифилогический).
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