ISS onLive для Android

ISS onLive 4.9.4 для Android

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Описание ISS onLive 4.9.4 для AndroidОписание   Скачать ISS onLive 4.9.4 для AndroidСКАЧАТЬ (15,77 Мб) Скриншоты ISS onLive 4.9.4 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика ISS onLive 4.9.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о ISS onLive 4.9.4 для AndroidОтзывы (0)  
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ISS onLive – приложение предоставляет возможность в реальном времени следить за нашей планетой с международной космической станции. Вы сможете не только отслеживать текущее местоположение станции, но и рассматривать космические пейзажи во всей их красе.

В приложении время от времени возникают проблемы связи со станцией, для решения проблемы, как правило, необходимо подождать какое-то время (разработчик указывает диапазон от нескольких минут до нескольких часов). В ISS onLive также присутствует камера, передающая видео-изображение (иногда даже со звуком) и поддержка Chromecast, для просмотра стрима на больших экранах.

Для корректной работы необходимо высокоскоростное соединение интернет, так как потоковое видео загружает большой объем данных.

ISS onLive
ISS onLive
ISS onLive
ISS onLive
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 029
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАстрология, астрономия
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Отзывы о программе ISS onLive

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