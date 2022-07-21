Sky Tonight для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|VITO Technology
|Категория:
|Астрология, астрономия
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|132,82 Мб
Sky Tonight - приложение для исследования неба. Позволяет менять вид созвездий на экране, ставить напоминания на любое время, исследовать уникальные траектории объектов, установить предел видимой звездной величины, чтобы скрыть некоторые объекты и многое другое.
Пользоваться приложением очень просто - достаточно навести устройство на небо, чтобы увидеть положение космических объектов на интерактивной карте неба в реальном времени. Имеется функция "Машина времени", чтобы определить положение небесных тел в разные периоды времени., есть режим дополненной реальности, чтобы увидеть карту звездного неба, наложенную на изображение с камеры вашего устройства.
Особенности Sky Tonight:
- Возможность увидеть положение космических объектов на интерактивной карте неба в реальном времени.
- Функция «Машина времени», позволяющая определить положение небесных тел в разные периоды времени.
- Режим дополненной реальности, позволяющий увидеть карту звездного неба, наложенную на изображение с камеры вашего устройства.
- Информация о любом небесном объекте, путем нажатия на его название.
- Доступ к последним новостям из мира астрономии.
- Ночной режим, чтобы сделать наблюдение за небом в ночное время более комфортным.
- Приложение показывает траекторию объекта в небе относительно наблюдателя.
- Гибкий поиск, позволяющий быстро найти интересующий вас объект и с легкостью ориентироваться среди различных типов объектов и событий.
- Возможность устанавливать напоминания о событиях на любые время и дату, чтобы не пропустить интересующие вас солнечное затмение, полнолуние или конфигурацию небесных объектов.
- Астрономический календарь с условиями наблюдений и прогнозом погоды, который включает лунные фазы, метеорные дожди, затмения, противостояния, соединения и другие захватывающие события.
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Admin
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