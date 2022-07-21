Sky Tonight для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Астрология, астрономия
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:132,82 Мб
Sky Tonight скриншот № 2
Sky Tonight скриншот № 3
Sky Tonight скриншот № 4

Sky Tonight - приложение для исследования неба. Позволяет менять вид созвездий на экране, ставить напоминания на любое время, исследовать уникальные траектории объектов, установить предел видимой звездной величины, чтобы скрыть некоторые объекты и многое другое.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно навести устройство на небо, чтобы увидеть положение космических объектов на интерактивной карте неба в реальном времени. Имеется функция "Машина времени", чтобы определить положение небесных тел в разные периоды времени., есть режим дополненной реальности, чтобы увидеть карту звездного неба, наложенную на изображение с камеры вашего устройства.

Особенности Sky Tonight:

  • Возможность увидеть положение космических объектов на интерактивной карте неба в реальном времени.
  • Функция «Машина времени», позволяющая определить положение небесных тел в разные периоды времени.
  • Режим дополненной реальности, позволяющий увидеть карту звездного неба, наложенную на изображение с камеры вашего устройства.
  • Информация о любом небесном объекте, путем нажатия на его название.
  • Доступ к последним новостям из мира астрономии.
  • Ночной режим, чтобы сделать наблюдение за небом в ночное время более комфортным.
  • Приложение показывает траекторию объекта в небе относительно наблюдателя.
  • Гибкий поиск, позволяющий быстро найти интересующий вас объект и с легкостью ориентироваться среди различных типов объектов и событий.
  • Возможность устанавливать напоминания о событиях на любые время и дату, чтобы не пропустить интересующие вас солнечное затмение, полнолуние или конфигурацию небесных объектов.
  • Астрономический календарь с условиями наблюдений и прогнозом погоды, который включает лунные фазы, метеорные дожди, затмения, противостояния, соединения и другие захватывающие события.
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