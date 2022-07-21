Sky Tonight - приложение для исследования неба. Позволяет менять вид созвездий на экране, ставить напоминания на любое время, исследовать уникальные траектории объектов, установить предел видимой звездной величины, чтобы скрыть некоторые объекты и многое другое.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно навести устройство на небо, чтобы увидеть положение космических объектов на интерактивной карте неба в реальном времени. Имеется функция "Машина времени", чтобы определить положение небесных тел в разные периоды времени., есть режим дополненной реальности, чтобы увидеть карту звездного неба, наложенную на изображение с камеры вашего устройства.

Особенности Sky Tonight: