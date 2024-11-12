GPS Monitor для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Астрология, астрономия
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:16.52 Мб
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GPS Monitor - приложение, предназначенное для отображения и анализа данных навигационных спутников, которые фиксирует устройство. С его помощью можно определить, какие спутники в данный момент доступны и какую информацию они предоставляют для определения текущего местоположения пользователя. Программа поддерживает работу с глобальными навигационными спутниковыми системами (GNSS) GPS, ГЛОНАСС, Бэйдоу (Beidou), Галилео (Galileo) и другими, такими как QZSS и IRNSS. Приложение позволяет получать данные о широте, долготе, высоте, курсе и скорости устройства, что делает его полезным для путешествий, походов и других активностей, требующих определения координат. Примечательно, что для работы GPS Monitor не требуется подключение к интернету — это позволяет использовать его даже в условиях ограниченной связи, например, в авиарежиме.

Интерфейс программы организован по вкладкам, каждая из которых отвечает за определенные функции. Вкладка "Обзор" отображает ключевые параметры навигации: долготу, широту, высоту над уровнем моря, направление движения и скорость. Здесь же показано общее количество спутников в поле зрения устройства и число тех, которые используются для вычисления текущего местоположения.

Вкладка "Локатор" визуализирует видимые навигационные спутники на карте, при этом активные спутники, чьи данные участвуют в расчете, выделены синим цветом. Пользователь может фильтровать спутники по типу навигационной системы и состоянию их сигнала.

На вкладке "Спутники" представлен подробный список спутников с отображением таких характеристик, как идентификационный номер, азимут, наклонение, частота и соотношение сигнал/шум. Все данные можно сортировать и фильтровать, что позволяет удобно структурировать информацию по различным критериям.

Вкладка "Положение" отображает карту мира с отметкой текущей позиции пользователя, а также координаты долготы и широты и высоту над уровнем моря. Эта вкладка предназначена для быстрой ориентации на местности и визуального восприятия положения устройства.

Основные возможности приложения GPS Monitor:

  • Поддержка навигационных систем GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS, IRNSS;
  • Отображение данных о широте, долготе, высоте, курсе и скорости устройства;
  • Работа без подключения к интернету, включая использование в авиарежиме;
  • Вкладка "Обзор" с ключевой информацией о состоянии системы навигации и количестве спутников;
  • Карта на вкладке "Локатор" с видимыми спутниками, поддержка фильтрации по системе и состоянию спутников;
  • Вкладка "Спутники" со списком и расширенными характеристиками сигналов, сортировка и фильтрация данных;
  • Карта мира на вкладке "Положение" с указанием текущих координат и высоты.
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