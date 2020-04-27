МКС Детектор

Лунный календарь 3.8 для Android
Лунный календарь – фазы луны влияют не только на приливы и отливы, а также на живые организмы. К смене лунного цикла чувствительны растения, животные и даже люди. В
Лунный Календарь 1.1 для Android
Бесплатное приложение, с помощью которого можно узнать много полезных советов и различных примет на лунный день по датам. Присутствует возможность узнать как влияют
MoonPhase Widget 1.4.1 для Android
MoonPhase Widget - виджет для рабочего стола Android-коммуникатора, показывающий текущую фазу луны. Клик на виджете открывает расписание изменения лунных фаз от 30
Star Walk 2 2.9.4 для Android
Star Walk 2 – данное приложение позволяет искать и отслеживать звезды, созвездия, кометы, метеоры и другие космические тела. Программа работает по принципу
PlanetariaX 1.4.2 для Android
PlanetariaX - карманный планетарий для ОС Google Android. Показывает положение планет, звезд и созвездий. Определяет местоположение наблюдатели при помощи GPS
Horoscope 3.94 для Android
Horoscope - гороскопы для всех на Android-смартфоне. Вы сможете прочитать прогноз на сегодня, завтра и на текущий месяц. Очень красивый интерфейс, простое управление