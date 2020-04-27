МКС Детектор для Android

МКС Детектор 2.03.84 для Android

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Описание МКС Детектор 2.03.84 для AndroidОписание   Скачать МКС Детектор 2.03.84 для AndroidСКАЧАТЬ (12,24 Мб) Скриншоты МКС Детектор 2.03.84 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика МКС Детектор 2.03.84 для AndroidСтатистика   Отзывы о МКС Детектор 2.03.84 для AndroidОтзывы (0)  
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МКС Детектор – немногие знают, что международную космическую станцию можно увидеть невооруженным глазом. Если вы хотите провести эксперимент и посмотреть на МКС, не используя телескоп, то устанавливайте данное приложение. МКС Детектор может в нужное время оповестить вас о приближении МКС в поле вашего зрения или о возможности увидеть вспышку Иридиума.

В астрономии вспышкой Иридиума называют явление отражения солнечных лучей от антенн спутников системы спутниковой связи «Иридиум». Это явление длится около 10 секунд и может быть заметно даже днем, но наиболее эффектно, конечно же, ночью.

Приложение подскажет не только время, но и погодные условия, так как небосвод может быть закрыт от наблюдателей облаками. Что бы напомнить вам о событии, программа использует звуковое сообщение. Функционал приложения ограничен, а для его расширения разработчик рекомендует воспользоваться покупками во внутреннем меню программы.

МКС Детектор
МКС Детектор
МКС Детектор
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 320
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАстрология, астрономия
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Отзывы о программе МКС Детектор

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