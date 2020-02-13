Лунный календарь 2.7 для Android
Лунный календарь – фазы луны влияют не только на приливы и отливы, а также на живые организмы. К смене лунного цикла чувствительны растения, животные и даже люди. В
Big Bang AR 1.0 для Android
Отличное приложение для мобильных Android-устройств, которое позволяет в режиме дополненной реальности понаблюдать за ранним развитием Вселенной, стать свидетелем
PlanetariaX 1.4.2 для Android
PlanetariaX - карманный планетарий для ОС Google Android. Показывает положение планет, звезд и созвездий. Определяет местоположение наблюдатели при помощи GPS
Лунный Календарь 1.1 для Android
Бесплатное приложение, с помощью которого можно узнать много полезных советов и различных примет на лунный день по датам. Присутствует возможность узнать как влияют
Сборник Гороскопов 1.0.4 для Android
Сборник Гороскопов - сборник гороскопов, с помощью которых можно узнать черты характеры, присущие людям, родившимся под разными знаками различных гороскопов, найти
MoonPhase Widget 1.4.1 для Android
MoonPhase Widget - виджет для рабочего стола Android-коммуникатора, показывающий текущую фазу луны. Клик на виджете открывает расписание изменения лунных фаз от 30