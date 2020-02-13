Лунный календарь для Android

Лунный календарь 3.8 для Android

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Описание Лунный календарь 3.8 для AndroidОписание   Скачать Лунный календарь 3.8 для AndroidСКАЧАТЬ (7,6 Мб) Скриншоты Лунный календарь 3.8 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Лунный календарь 3.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Лунный календарь 3.8 для AndroidОтзывы (0)  
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Вас интересует влияние луны на человека? Вы хотите знать какой сейчас лунный день? Вы хотите более гармонично устроить свою жизнь? Вам хочется иметь простой и понятный календарь всегда в картинках под рукой? Тогда приложение Лунный календарь поможет вам.

Открывая приложение вы увидите семь простых и интуитивно понятных изображений, которые дадут полное представление о текущем дне. Приложение рассчитано на обычных людей, желающих сделать свою жизнь более гармоничной.

Лунный календарь для вас содержит рекомендации на каждый день:

  • Здоровье (в том числе здоровое питание).
  • Отношения.
  • Рекомендации огородникам.
  • Рекомендации для йогов.
  • Водные процедуры и уборка.
  • Наполнение или реализация по чакрам.
  • Конечно же символ лунного дня.
  • Конечно же фазу луны.
  • Описание знаков зодиака.
  • Вся информация представлена в графическом и текстовом видах.
  • Поправка на ваши координаты при расчёте восхода луны.
Лунный календарь
Лунный календарь
Лунный календарь
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 374
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАстрология, астрономия
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Отзывы о программе Лунный календарь

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