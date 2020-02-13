Вас интересует влияние луны на человека? Вы хотите знать какой сейчас лунный день? Вы хотите более гармонично устроить свою жизнь? Вам хочется иметь простой и понятный календарь всегда в картинках под рукой? Тогда приложение Лунный календарь поможет вам.

Открывая приложение вы увидите семь простых и интуитивно понятных изображений, которые дадут полное представление о текущем дне. Приложение рассчитано на обычных людей, желающих сделать свою жизнь более гармоничной.

Лунный календарь для вас содержит рекомендации на каждый день: