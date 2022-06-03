Pidgin (Gaim) для Windows

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Оценка: 4.40/5 голосов - 70
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.14.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:IRC, ICQ, Messenger
Загрузок (сегодня/всего):0 / 27 368 | Статистика
Размер:8,19 Мб
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Pidgin (Gaim) - программа, объединяющая самые разнообразные средства мгновенного обмена сообщениями (интернет-пейджеры). Похожий интерфейсом на AOL Instant Messenger, Pidgin поддерживает практически все имеющиеся, на сегодняшний день, протоколы интернет-пейджеров: ICQ, AIM, Bonjour, Gadu-Gadu, Google Talk, Groupwise, IRC, MSN, MySpaceIM, QQ, SILC, SIMPLE, Sametime, XMPP, Yahoo!, Zephyr. Достаточно иметь у себя программу Pidgin и вы сможете общаться с любым пользователем вышеперечисленных сетей.

Помимо этого, Pidgin позволяет работать с POP3-сервером, проверяя наличие свежих сообщений электронной почты, имеется опция шифрованного чата, поддерживает плагины, с помощью которых можно значительно расширить функциональность программы.
 

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Отзывы о программе Pidgin (Gaim)

O.E.s про Pidgin (Gaim) 2.9.0 [03-07-2011]

По-русски скажите " да-да или да- нет
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Андрей про Pidgin (Gaim) 2.7.7 [18-12-2010]

qutim, pidgin это все что у нас есть, господа. А qip это продать свою душу большому брату. Пользуясь квипом вы сливаете все свои личные данные компании РБК
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xaxol 71 про Pidgin (Gaim) 2.7.1 [06-06-2010]

миранда рулит и всё тут 100% квип и рядом не стоит ток голову надо иметь
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VITtoRIO про Pidgin (Gaim) 2.6.5 [22-01-2010]

Ну и хули ж Челы и Юзвери вы тут сопли на кулак мотаете-все посты про гребаного пижона сами видите фуфлыжные-ну и нах .. такой нужен !!! Писец чо замарачиватся


P.S.

ИМХО QIP Infium-вот тяма (тоже мультипротокольный-даже SIP телефония+куча мазёвых плагов) Юзайте и не писите.....
Голова- не только чтоб в неё жрать , но и думать надо..Выбирайте ЛУЧШЕЕ...
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Kiril про Pidgin (Gaim) 2.6.2 [09-10-2009]

Пользовался сборкой Windows около месяца, все нравилось, пока не пришлось добавить одновременно два деловых контакта. На следующий запуск показывался только один контакт (второго небыло даже в оффлайн списке), я решил вновь его добавить. Он добавился но нигде так и не появился. Когда начал общаться с первым, под именем первого приходили сообщения от первого и второго вместе, я не мог понять что от меня хочет человек, когда понял, что происходит было уже поздно. Так я потерял большие деньги. Интересно что авторы не хотят видеть у себя на сайте никакие отзывы, а чтобы баг им отправить... в общем опен-сорс.
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