FreeVimager для Windows

Описание
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Оценка: 4.56/5 голосов - 9
Лицензия: Бесплатная
Версия:9.9.15 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Просмотр
Загрузок (сегодня/всего):0 / 11 635 | Статистика
Размер:1,68 Мб
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FreeVimager - бесплатная программа для просмотра и редактирования изображений. Кроме этого поддерживает функции воспроизведения аудио/видео файлов стандартных форматов.

Особенности приложения:

  • Просмотр и редактирование графических файлов типа: JPEG, BMP, GIF, TIFF (многостраничный), PNG, PCX и EMF.
  • Сохранение в формат PDF.
  • Стандартные функции обработки картинок: поворот, изменение размера, настройка яркости, контрастности и цветности, наложение фильтров, удаление эффекта "красных глаз" и т.д.
  • Поддержка на сенсорных экранах жестов увеличения / уменьшения изображения, а также "листания".
  • Режим слайдшоу.
  • Извлечение страниц из многостраничного файла TIFF.
  • Просмотр места снимка в Google Map (если в снимке есть геотег).
  • Предварительный просмотр и позиционирование изображения на листе бумаги перед печатью.
  • Получение изображений со сканера.
  • Обработка в пакетном режиме.
  • Поддерживает работу с несколькими мониторами.
  • Поддержка Unicode.
  • Встроенный видеоплеер c функцией моментального снимка и возможностью перетаскивать границы в полноэкранном режиме (имеются встроенные кодеки MPEG4 (DivX), MJPEG, Theora, Vorbis и ADPCM).
Что нового в FreeVimager 9.9.15?
  • Небольшие улучшения и исправления
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Отзывы о программе FreeVimager

Андрей про FreeVimager 4.9.0 [23-03-2014]

А почему при просмотре некоторых гифок(в основном большого объёма или разрешения) вылетает Freevimager?
Это как-то лечится? Может кто-то знает другие программы для просмотра .gif?
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Денис в ответ Андрей про FreeVimager 5.0.1 [10-11-2015]

вот хорошая программа 7gif 1.0.9.0
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