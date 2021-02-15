FreeVimager для Windows
|Оценка:
|4.56/5 голосов - 9
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.9.15 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Contaware.com
|Категория:
|Просмотр
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 11 635 | Статистика
|Размер:
|1,68 Мб
|СКАЧАТЬ
FreeVimager - бесплатная программа для просмотра и редактирования изображений. Кроме этого поддерживает функции воспроизведения аудио/видео файлов стандартных форматов.
Особенности приложения:
- Просмотр и редактирование графических файлов типа: JPEG, BMP, GIF, TIFF (многостраничный), PNG, PCX и EMF.
- Сохранение в формат PDF.
- Стандартные функции обработки картинок: поворот, изменение размера, настройка яркости, контрастности и цветности, наложение фильтров, удаление эффекта "красных глаз" и т.д.
- Поддержка на сенсорных экранах жестов увеличения / уменьшения изображения, а также "листания".
- Режим слайдшоу.
- Извлечение страниц из многостраничного файла TIFF.
- Просмотр места снимка в Google Map (если в снимке есть геотег).
- Предварительный просмотр и позиционирование изображения на листе бумаги перед печатью.
- Получение изображений со сканера.
- Обработка в пакетном режиме.
- Поддерживает работу с несколькими мониторами.
- Поддержка Unicode.
- Встроенный видеоплеер c функцией моментального снимка и возможностью перетаскивать границы в полноэкранном режиме (имеются встроенные кодеки MPEG4 (DivX), MJPEG, Theora, Vorbis и ADPCM).
- Небольшие улучшения и исправления
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Отзывы о программе FreeVimager
Андрей про FreeVimager 4.9.0 [23-03-2014]
А почему при просмотре некоторых гифок(в основном большого объёма или разрешения) вылетает Freevimager?
Это как-то лечится? Может кто-то знает другие программы для просмотра .gif?
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Денис в ответ Андрей про FreeVimager 5.0.1 [10-11-2015]