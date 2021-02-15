Отзывы о программе FreeVimager

Андрей

А почему при просмотре некоторых гифок(в основном большого объёма или разрешения) вылетает Freevimager?

Это как-то лечится? Может кто-то знает другие программы для просмотра .gif?

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