EditPad Lite для Windows
|Оценка:
|2.60/5 голосов - 20
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.5.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|JGsoft
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 7 529 | Статистика
|Размер:
|18.08 Мб
|СКАЧАТЬ
EditPad Lite — это "младший брат" программы EditPad Pro, но в отличие от последней облегченная версия позволяет редактировать только текстовые файлы. EditPad Lite обладает многооконным интерфейсом и рядом полезных возможностей, имеет удобный интерфейс и, кроме того, полностью бесплатна.
- Исправлены ошибки.
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Отзывы о программе EditPad Lite
сидор про EditPad Lite 7.3.5 [07-11-2014]
ну и сволочи же вы все до чего замудрили невозможно открыть, довели,в общем то добродушного, человека до остарвенения
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