EditPad Lite для Windows

Описание
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Оценка: 2.60/5 голосов - 20
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.5.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 7 529 | Статистика
Размер:18.08 Мб
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EditPad Lite — это "младший брат" программы EditPad Pro, но в отличие от последней облегченная версия позволяет редактировать только текстовые файлы. EditPad Lite обладает многооконным интерфейсом и рядом полезных возможностей, имеет удобный интерфейс и, кроме того, полностью бесплатна.

Что нового в EditPad Lite 8.5.4?
  • Исправлены ошибки.
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Отзывы о программе EditPad Lite

сидор про EditPad Lite 7.3.5 [07-11-2014]

ну и сволочи же вы все до чего замудрили невозможно открыть, довели,в общем то добродушного, человека до остарвенения
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