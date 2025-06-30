EditPad Lite — это "младший брат" программы EditPad Pro, но в отличие от последней облегченная версия позволяет редактировать только текстовые файлы. EditPad Lite обладает многооконным интерфейсом и рядом полезных возможностей, имеет удобный интерфейс и, кроме того, полностью бесплатна.