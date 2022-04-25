Отзывы о программе Wise Program Uninstaller

валерий все эти т типа прадвинуттые отзовисты сопливые которыми переполнен интернет а особенно ютуб

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Вовка Обновил сегодня программу до 1.73.92 рассмешила от души в программе грамматические ошибки , сверху пишет места на иске не хватает буквы Д , по функционвлу к программе ни каких претензий нет нормально работает.

Разработчики не позорьтесь обновите программу исправьте грамматические ошибки.

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Igor Frolov (Akm16) Вовка > Врядли от разработчиков этот косяк.

Проблема просто в локализации, а ее делать обычно помогают сами пользователи на добровольной основе.



К примеру я пишу программу на китайском языке, то как я могу локализовать его для испанца, если я не понимаю испанского? А ведь машинный перевод не идеален и без носителя языка трудно написать качественную локализацию 8)

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Wowa Всё культурно и аккуратно удалила в винде 10. Годная вещь.

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Andr Программа полнейшая дрянь! Специально скопировал все найденные ей хвосты файлов и реестра, а после их удаления этой прогой проверил - ВСЁ ОСТАЛОСЬ НА МЕСТЕ! Скажу даже больше, нашёл ещё много других внедрений в систему которых данная программа не видит. Вывод: НЕ качайте хлам!!!

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