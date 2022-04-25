Wise Program Uninstaller для Windows
|Оценка:
|4.13/5 голосов - 15
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.2.250 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|WiseCleaner
|Категория:
|Деинсталяторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 14 665 | Статистика
|Размер:
|8,25 Мб
Wise Program Uninstaller - небольшая утилита для чистого удаления установленных в системе программ. Поможет деинсталировать нежелательные программы и принудительно удалить приложения, которые не получилось удалить стандартными способами. Не требует установки.
Особенности Program Uninstaller:
- Два режима удаления: Безопасный и Продвинутый.
- Анализирует файлы, папки и записи реестра, для корректного удаления программ.
- Удаляет остаточные элементы.
- Функция ремонта программ. Дает возможность исправления установки некоторых программ.
- Поиск информации об установленной программе с помощью Google.
- Улучшены функции программы
- Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Wise Program Uninstaller
валерий про Wise Program Uninstaller 2.6.1.148 [15-03-2022]
все эти т типа прадвинуттые отзовисты сопливые которыми переполнен интернет а особенно ютуб
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Вовка про Wise Program Uninstaller 1.73.92 [15-08-2015]
Обновил сегодня программу до 1.73.92 рассмешила от души в программе грамматические ошибки , сверху пишет места на иске не хватает буквы Д , по функционвлу к программе ни каких претензий нет нормально работает.
Разработчики не позорьтесь обновите программу исправьте грамматические ошибки.
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Igor Frolov (Akm16) в ответ Вовка про Wise Program Uninstaller 1.91.99 [30-01-2016]
> Врядли от разработчиков этот косяк.
Проблема просто в локализации, а ее делать обычно помогают сами пользователи на добровольной основе.
К примеру я пишу программу на китайском языке, то как я могу локализовать его для испанца, если я не понимаю испанского? А ведь машинный перевод не идеален и без носителя языка трудно написать качественную локализацию 8)
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Wowa про Wise Program Uninstaller 1.73.92 [13-08-2015]
Всё культурно и аккуратно удалила в винде 10. Годная вещь.
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Andr про Wise Program Uninstaller 1.62.81 [03-05-2014]
Программа полнейшая дрянь! Специально скопировал все найденные ей хвосты файлов и реестра, а после их удаления этой прогой проверил - ВСЁ ОСТАЛОСЬ НА МЕСТЕ! Скажу даже больше, нашёл ещё много других внедрений в систему которых данная программа не видит. Вывод: НЕ качайте хлам!!!
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(ерж про Wise Program Uninstaller 1.22.52 [20-01-2013]
Как альтернатива стандартному деинталлятору вполне годится.
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