Wise Program Uninstaller для Windows

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Оценка: 4.13/5 голосов - 15
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.0.2.250 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Деинсталяторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 14 665 | Статистика
Размер:8,25 Мб
Wise Program Uninstaller скриншот № 1
Wise Program Uninstaller скриншот № 2
Wise Program Uninstaller скриншот № 3

Wise Program Uninstaller - небольшая утилита для чистого удаления установленных в системе программ. Поможет деинсталировать нежелательные программы и принудительно удалить приложения, которые не получилось удалить стандартными способами. Не требует установки.

Особенности Program Uninstaller:

  • Два режима удаления: Безопасный и Продвинутый.
  • Анализирует файлы, папки и записи реестра, для корректного удаления программ.
  • Удаляет остаточные элементы.
  • Функция ремонта программ. Дает возможность исправления установки некоторых программ.
  • Поиск информации об установленной программе с помощью Google.
Что нового в Wise Program Uninstaller 3.0.2.250?
  • Улучшены функции программы
  • Исправлены ошибки
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Отзывы о программе Wise Program Uninstaller

валерий про Wise Program Uninstaller 2.6.1.148 [15-03-2022]

все эти т типа прадвинуттые отзовисты сопливые которыми переполнен интернет а особенно ютуб
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Вовка про Wise Program Uninstaller 1.73.92 [15-08-2015]

Обновил сегодня программу до 1.73.92 рассмешила от души в программе грамматические ошибки , сверху пишет места на иске не хватает буквы Д , по функционвлу к программе ни каких претензий нет нормально работает.
Разработчики не позорьтесь обновите программу исправьте грамматические ошибки.
2 | 2 | Ответить

Igor Frolov (Akm16) в ответ Вовка про Wise Program Uninstaller 1.91.99 [30-01-2016]

> Врядли от разработчиков этот косяк.
Проблема просто в локализации, а ее делать обычно помогают сами пользователи на добровольной основе.

К примеру я пишу программу на китайском языке, то как я могу локализовать его для испанца, если я не понимаю испанского? А ведь машинный перевод не идеален и без носителя языка трудно написать качественную локализацию 8)
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Wowa про Wise Program Uninstaller 1.73.92 [13-08-2015]

Всё культурно и аккуратно удалила в винде 10. Годная вещь.
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Andr про Wise Program Uninstaller 1.62.81 [03-05-2014]

Программа полнейшая дрянь! Специально скопировал все найденные ей хвосты файлов и реестра, а после их удаления этой прогой проверил - ВСЁ ОСТАЛОСЬ НА МЕСТЕ! Скажу даже больше, нашёл ещё много других внедрений в систему которых данная программа не видит. Вывод: НЕ качайте хлам!!!
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(ерж про Wise Program Uninstaller 1.22.52 [20-01-2013]

Как альтернатива стандартному деинталлятору вполне годится.
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