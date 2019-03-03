BWMeter — мощная утилита для графического отображения и подсчета трафика, передаваемого по вашей локальной сети. Программа позволяет производить подсчет переданных пакетов, а также узнать откуда и куда они направляются, к какому порту и по какому протоколу.

Отзывы о программе BWMeter Александр программа очень понравилась,установил ее для отключения выхода в инет некоторых программ,супер теперь они у меня не слетают.

| 1 | Ответить (ерж Программа интересная, много настроек (пожалуй, даже слишком), что на мой взгляд неплохо, однако это может отпугнуть пользователя впервые начинающим работать с программой подобного свойства, однако это позволяет гибко настраивать учёт трафика под себя. Если сравнивать, скажем, с DU Meter, то цифровые показания скорости интернет-трафика не такие "плавные", что, как мне кажется, и есть неплохо, и лишь подчёркивает точность её работы. Единственный для меня минус в этой программе это то, что она в работе не так стабильна, как DU Meter, могут "слетать" настройки. В целом программа хорошая, можно рекомендовать к пользованию, сейчас работаю на ней, перейдя с DU Meter, на которой проработал несколько лет.

| | Ответить (ерж Удобная программа с небольшим "весом" с разнообразными настройками, правда в начале необходимо будет определённое время разобраться как и что в ней настраивать. Очень импонирует в ней цифровой вид графика по подсчёту трафика: компактный, без лишней мутоты, с тонким обрамлением. Красота.

| 1 | Ответить (ерж (ерж Ну вот, например так: http://savepic.ru/14233444.png

| | Ответить (ерж Программа интересная, много настроек (пожалуй, даже слишком), что на мой взгляд хорошо, однако это может отпугнуть пользователя впервые начинающим работать с программой подобного свойства, что позволяет гибко настраивать учёт трафика под себя. Если сравнивать, скажем, с DU Meter, то цифровые показания скорости интернет-трафика не такие плавные, что, как мне кажется, и есть неплохо, и лишь подчёркивает точность её работы. Единственный для меня минус в этой программе это то, что она в работе не так стабильна, как DU Meter, могут "слетать" настройки. В целом программа хорошая, можно рекомендовать к пользованию, сейчас работаю на ней, перейдя с DU Meter, на которой проработал несколько лет.

| | Ответить (ерж Установил BWMeter 6.11.2 наряду с DU Meter, чтобы в процессе теста сравнить их работу. Что сразу бросается в глаза, в BWMeter больше настроек, это, пожалуй, неплохо. Ещё один плюс, при прохождении трафика показывает те цифры скорости Интернета, которые видны в режиме реального времени, когда непосредственно идёт закачка/отдача, в DU Meter есть в этом плане некая инерция, загрузка прекратилась, а цифры скорости трафика ещё показывает скорость закачка/отдача. В ДЗ памяти на 1 МБ правда больше занимает, чем DU Meter, но меньше использует процессор, практически 0%, DU Meter- 0,2%. В плане потребления ресурсов они примерно одинаковы.

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