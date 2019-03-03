Secure Eraser для Windows

Secure Eraser 5.101

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Описание Secure Eraser 5.101Описание   Скачать Secure Eraser 5.101СКАЧАТЬ (5,58 Мб) Скриншоты Secure Eraser 5.101Скриншоты (5)   Статистика Secure Eraser 5.101Статистика   Отзывы о Secure Eraser 5.101Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 7
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Secure Eraser - программа для полного удаления файлов и очистки системы. Применяет пять стандартов удаления: UUS DoD 5220.22-M E, US DoD 5220.22-M ECE, Немецкий стандарт, алгоритм Питера Гутмана.

После удаления информации Secure Eraser несколько раз перезаписывает освободившиеся секторы производной комбинацией символов, что делает практически невозможным ее восстановление программами, предназначенными для восстановления данных.

Создает пункты контекстного меню для прямого доступа к защищенным функциям удаления файлов. Также позволяет производить очистку системного реестра от ненужных и временных записей.

Secure Eraser
Secure Eraser
Secure Eraser
Secure Eraser
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)7 / 3 665
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска
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Отзывы о программе Secure Eraser

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