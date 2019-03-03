Secure Eraser - программа для полного удаления файлов и очистки системы. Применяет пять стандартов удаления: UUS DoD 5220.22-M E, US DoD 5220.22-M ECE, Немецкий стандарт, алгоритм Питера Гутмана.

После удаления информации Secure Eraser несколько раз перезаписывает освободившиеся секторы производной комбинацией символов, что делает практически невозможным ее восстановление программами, предназначенными для восстановления данных.

Создает пункты контекстного меню для прямого доступа к защищенным функциям удаления файлов. Также позволяет производить очистку системного реестра от ненужных и временных записей.