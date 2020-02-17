Start Menu 8 для Windows

Start Menu 8 5.2.0.1

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Описание Start Menu 8 5.2.0.1Описание   Скачать Start Menu 8 5.2.0.1СКАЧАТЬ (11,64 Мб) Скриншоты Start Menu 8 5.2.0.1Скриншоты (1)   Статистика Start Menu 8 5.2.0.1Статистика   Отзывы о Start Menu 8 5.2.0.1Отзывы (7)  
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4.36 из 5, всего оценок - 27
  • Рейтинг программы - 4.36 из 5
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Start Menu 8 - утилита, которая позволяет вернуть кнопку и меню "Пуск" в Windows 8, 8.1 и 10, а также предоставляет возможность пропустить стартовую страницу Metro, загружаясь непосредственно на рабочий стол. Пользователь может без проблем переключаться между двумя режимами, нажимая и удерживая клавишу "Windows".

Что нового в Start Menu 8 5.2.0.1?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Start Menu 8
Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 400 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 37 547
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе Start Menu 8

Хрюк про Start Menu 8 4.0 [04-01-2017]

Она давно уже не бесплатная.
2 | 7 | Ответить

Serega Jackpot про Start Menu 8 2.4.0.1 [17-02-2016]

Спасибо за эту программу! Меня друзья спрашивали где скачать, я дал этот сайт.
2 | 11 | Ответить

serg про Start Menu 8 2.4.0.1 [02-01-2016]

polnyi otstoi kucha vsjakogo g-vna vpridachu i hren udalish melkie faily
2 | 2 | Ответить

Alex про Start Menu 8 2.4.0.1 [30-12-2015]

Редкостная гадость. в комплекте идет куча всякой шняги. Потом целый день пришлось комп чистить. Причем убивает точки восстановления. так что откатиться не получится. Заражаются ярлыки инет браузеров с перенаправлением на сайты рекламы.НЕ РЕКОМЕНДУЮ !!!
6 | 3 | Ответить

evgen про Start Menu 8 2.3.0.201 [01-11-2015]

лучшее из всего что здесь перепробовал!спасибо огромное!
3 | 4 | Ответить

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