Программы для Windows » Графика и дизайн » Конверторы » ФотоКонвертер Профессиональный 7.849

ФотоКонвертер Профессиональный для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.20/5 голосов - 10
Лицензия: Демо версия | Цена: 5900 руб.
Ограничение:15 дней
Версия:7.849 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 12 204 | Статистика
Размер:308.53 Мб
СКАЧАТЬ
ФотоКонвертер Профессиональный скриншот № 1
ФотоКонвертер Профессиональный скриншот № 2
ФотоКонвертер Профессиональный скриншот № 3
ФотоКонвертер Профессиональный скриншот № 4

ФотоКонвертер Профессиональный - мощный многофункциональный инструмент, предназначенный для пакетной конвертации и редактирования графических файлов. Поддерживает 500 различных форматов, в том числе PDF, EPS, AI, векторные, устаревшие и редкие форматы изображений.

Основные возможности ФотоКонвертер Профессиональный:

  • Поддерживает конвертацию следующих форматов: BMP, JPG, GIF, PNG, TIFF, ICO, PSD, дополнительные более 400 форматов, в том числе редко встречаемые и устаревшие, метафайлы Windows: EMF, WMF, форматы PostScript: PDF, EPS, PS, AI, EPI, необработанные RAW фотографии с цифровых камер: CRW, CR2, DNG, DCR, NEF, RAW, RAF, X3F, ORF, SRF, MRW, BAY, PEF.
  • Сохранение в более чем 20 графических форматов: JPG, GIF, PNG, TIFF, PDF, BMP, ICO, EMF и т.д.
  • Пакетная обработка фотографий.
  • Автоматические редактирование и применение эффектов во время конвертации.
  • Редактирование: поворот, изменение размера и пропорций изображения, размытие, резкость, замена цвета.
  • Фотокоррекция: RGB, HLS, HSV, гистограмма, кривые, яркость, контраст, устранение эффекта красных глаз.
  • Эффекты: рамки, подписи, декорации, фильтры, поддержка плагинов photoshop.
  • Поддержка многостраничных файлов.
  • Создание уменьшенных копий изображений.
  • Расширенные настройки для переименования файлов.
  • Настройка прозрачности цвета.
  • Поддержка CCITT сжатий.
  • Передача EXIF, IPTC информации и Альфа-канала.
  • Интеграция в контекстное меню.
  • Встроенный планировщик.
  • Поддержка командной строки.
ТОП-сегодня раздела "Конверторы"
 

скачать Format FactoryFormat Factory 5.17.0

Format Factory - универсальный и многофункциональный мультимедийный конвертер на все случаи...

скачать Adobe PhotoshopAdobe Photoshop CC 2026 27.1

Adobe Photoshop - художники, работающие в области компьютерного дизайна, могут бесконечно...

скачать XnViewXnView 2.52.2 Standard

XnView - бесплатный аналог ACDSee, который предоставляет все необходимые инструменты для...

скачать IrfanViewIrfanView 4.73

IrfanView - бесплатный просмотрщик и редактор изображений, с поддержкой большого количества...

скачать HEIC Converter FreeHEIC Converter Free 1.7.0

Бесплатный, простой инструмент для преобразования HEIC/HEIF фото в более распространенные...

скачать WEBP ConverterWEBP Converter 2.0

Бесплатное и простое в работе приложение позволяющее легко конвертировать различные...

Отзывы о программе ФотоКонвертер Профессиональный

Admin

Отзывов о программе ФотоКонвертер Профессиональный 7.849 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв