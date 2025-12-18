ФотоКонвертер Профессиональный для Windows
ФотоКонвертер Профессиональный - мощный многофункциональный инструмент, предназначенный для пакетной конвертации и редактирования графических файлов. Поддерживает 500 различных форматов, в том числе PDF, EPS, AI, векторные, устаревшие и редкие форматы изображений.
Основные возможности ФотоКонвертер Профессиональный:
- Поддерживает конвертацию следующих форматов: BMP, JPG, GIF, PNG, TIFF, ICO, PSD, дополнительные более 400 форматов, в том числе редко встречаемые и устаревшие, метафайлы Windows: EMF, WMF, форматы PostScript: PDF, EPS, PS, AI, EPI, необработанные RAW фотографии с цифровых камер: CRW, CR2, DNG, DCR, NEF, RAW, RAF, X3F, ORF, SRF, MRW, BAY, PEF.
- Сохранение в более чем 20 графических форматов: JPG, GIF, PNG, TIFF, PDF, BMP, ICO, EMF и т.д.
- Пакетная обработка фотографий.
- Автоматические редактирование и применение эффектов во время конвертации.
- Редактирование: поворот, изменение размера и пропорций изображения, размытие, резкость, замена цвета.
- Фотокоррекция: RGB, HLS, HSV, гистограмма, кривые, яркость, контраст, устранение эффекта красных глаз.
- Эффекты: рамки, подписи, декорации, фильтры, поддержка плагинов photoshop.
- Поддержка многостраничных файлов.
- Создание уменьшенных копий изображений.
- Расширенные настройки для переименования файлов.
- Настройка прозрачности цвета.
- Поддержка CCITT сжатий.
- Передача EXIF, IPTC информации и Альфа-канала.
- Интеграция в контекстное меню.
- Встроенный планировщик.
- Поддержка командной строки.
