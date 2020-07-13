Ultrasurf - бесплатная программа, предназначенная для обхода блокировок сайтов. Утилита предоставляет возможность анонимного серфинга и обеспечивает приватность в Интернете. Способна повысить уровень безопасности при просмотре интернет страниц, скрывает IP адрес и местоположение, очищает историю поиска, cookies, позволяет преодолевать блокировку в Интернете и др.
Работает как web прокси сервер. Для передачи данных используется шифрование с использованием 256-битного ключа, что полностью исключает просмотр передаваемых данных третьими лицами.
Еще одним существенным плюсом является портативность, т.е. нет необходимости устанавливать программу в сисстему. Вы можете запускать Ultrasurf на любом компьютере с флешки или любого другого съемного носителя. Ultrasurfработате со всеми популярными браузерами, в том числе с Chrome, Firefox, Яндекс.Браузер, Opera, Internet Explorer, Microsoft Edge.
ненужно устанавливать это огромный плюс. пришел к "другу" ткнул флешку посерфил и вышел без следов, а заходить на сайты с защитой от прокси через прокси какая нужда? большинство таких сайтов имеют собственные защищенные соединения. нервавиться ИЕ огненную лису поставь. остальные браузеры в плане безопастности я лично не рекомендую, ну это мое мнение... 7 | 4 | Ответить
FreeMouse про Ultrasurf 14.04 [27-09-2014]
Зайти на определённые сайты, где стоит защита от прокси, через скрытие айпи не удавалось никому. Этой программе тоже. А так - интерфейс не очень понятный. Из плюсов - не нужно устанавливать, быстро работает. Минусы - рекламирует ИЕ и всякую фигню. 8 | 9 | Ответить