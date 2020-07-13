Ultrasurf для Windows

Ultrasurf 20.03

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Ultrasurf 20.03Описание   Скачать Ultrasurf 20.03СКАЧАТЬ (4 Мб) Скриншоты Ultrasurf 20.03Скриншоты (2)   Статистика Ultrasurf 20.03Статистика   Отзывы о Ultrasurf 20.03Отзывы (5)  
Оцените программу!
4.57 из 5, всего оценок - 45
  • Рейтинг программы - 4.57 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ultrasurf - бесплатная программа, предназначенная для обхода блокировок сайтов. Утилита предоставляет возможность анонимного серфинга и обеспечивает приватность в Интернете. Способна повысить уровень безопасности при просмотре интернет страниц, скрывает IP адрес и местоположение, очищает историю поиска, cookies, позволяет преодолевать блокировку в Интернете и др.

Работает как web прокси сервер. Для передачи данных используется шифрование с использованием 256-битного ключа, что полностью исключает просмотр передаваемых данных третьими лицами. 

Еще одним существенным плюсом является портативность, т.е. нет необходимости устанавливать программу в сисстему. Вы можете запускать Ultrasurf на любом компьютере с флешки или любого другого съемного носителя. Ultrasurf работате со всеми популярными браузерами, в том числе с Chrome, Firefox, Яндекс.Браузер, Opera, Internet Explorer, Microsoft Edge.

Ultrasurf
Ultrasurf
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)13 / 40 201
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнонимайзеры, VPN
ТОП-сегодня раздела "Анонимайзеры, VPN"
 

DNS Jumper 2.2

DNS Jumper - небольшое бесплатное приложение для быстрого переключения DNS на ПК для повышения уровня безопасности или увеличения скорости работы в Интернете

Radmin VPN 1.1.3969.3

Простой в использовании VPN-клиент для решения практически любых задач, с помощью которого можно быстро и легко объединить удаленные ПК в одну виртуальную сеть.

CyberGhost VPN 7.3.7.4778

Сделайте свое присутствие в Сети невидимым с CyberGhost VPN - приложение, которое обеспечит анонимное пользование Интернетом, гарантирует безопасность и

Tor Browser 9.5

Предоставляет надежную защиту персональной информации и конфиденциальности, которая осуществляется за счёт маршрутизации сетевого трафика по распределённой сети

SoftEther VPN 4.34.9745 beta

Одно из лучших альтернативных решений для OpenVPN и Microsoft VPN, которое предлагает пользователю стойкое шифрование AES 256-bit и RSA 4096-bit, прозрачность для

TunnelBear 4.2.7.0

TunnelBear - кроссплатформенный VPN-клиент, который позволяет безопасно серфить в Интернете, скрывать от посторонних глаз конфиденциальные данные и получать доступ к

Отзывы о программе Ultrasurf

Летний кустарник про Ultrasurf 18.04 [15-12-2018]

Скачал кликнул доктор ругается ОПАСНОСТЬ
3 | 6 | Ответить

СКИФ про Ultrasurf 18.02 [21-06-2018]

сКАЧАЛ.УСТАНОВКА НЕТРЕБУЕТСЯ.ЗАШЕЛ НА tFILE -ВСЁ РАБОТАЕТ.
4 | 3 | Ответить

Alemox про Ultrasurf 18.02 [25-04-2018]

Отличная штука
2 | 2 | Ответить

100watt про Ultrasurf 15.02 [19-12-2015]

ненужно устанавливать это огромный плюс. пришел к "другу" ткнул флешку посерфил и вышел без следов, а заходить на сайты с защитой от прокси через прокси какая нужда? большинство таких сайтов имеют собственные защищенные соединения. нервавиться ИЕ огненную лису поставь. остальные браузеры в плане безопастности я лично не рекомендую, ну это мое мнение...
7 | 4 | Ответить

FreeMouse про Ultrasurf 14.04 [27-09-2014]

Зайти на определённые сайты, где стоит защита от прокси, через скрытие айпи не удавалось никому. Этой программе тоже. А так - интерфейс не очень понятный. Из плюсов - не нужно устанавливать, быстро работает. Минусы - рекламирует ИЕ и всякую фигню.
8 | 9 | Ответить

Читать все отзывы (5) / Добавить отзыв
 