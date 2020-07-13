Ultrasurf - бесплатная программа, предназначенная для обхода блокировок сайтов. Утилита предоставляет возможность анонимного серфинга и обеспечивает приватность в Интернете. Способна повысить уровень безопасности при просмотре интернет страниц, скрывает IP адрес и местоположение, очищает историю поиска, cookies, позволяет преодолевать блокировку в Интернете и др.

Работает как web прокси сервер. Для передачи данных используется шифрование с использованием 256-битного ключа, что полностью исключает просмотр передаваемых данных третьими лицами.

Еще одним существенным плюсом является портативность, т.е. нет необходимости устанавливать программу в сисстему. Вы можете запускать Ultrasurf на любом компьютере с флешки или любого другого съемного носителя. Ultrasurf работате со всеми популярными браузерами, в том числе с Chrome, Firefox, Яндекс.Браузер, Opera, Internet Explorer, Microsoft Edge.