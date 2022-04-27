1.1.1.1 + WARP для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:22.4.115.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Анонимайзеры, VPN
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:86,34 Мб
1.1.1.1 + WARP скриншот № 1
1.1.1.1 + WARP скриншот № 2
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1.1.1.1 + WARP скриншот № 4

1.1.1.1 + WARP - бесплатное приложение от хостера сайтов CloudFlare, которое направляет трафик пользователя в собственную сеть и шифрует его, но отдает сайтам персональную информацию (например, IP- и MAC-адреса).

Приложение WARP использует собственную реализацию WireGuard под названием BoringTun для шифрования всего трафика с устройства и отправки его непосредственно на границу Cloudflare, гарантируя, что никто не сможет отслеживать ваш трафик. Если посещаемый сайт является клиентом Cloudflare, контент немедленно отправляется на ваше устройство. Чтобы проложить кратчайший путь через сеть ЦОД вместе с WARP+ используется технология Argo Smart Routing.

Cloudflare не отслеживает и продает ваши личные данные. Если вы используете DNS-over-HTTPS или DNS-over-TLS для сервиса 1.1.1.1, то ваш DNS-запрос будет отправлен по безопасному каналу, а значит потенциальный перехватчик не сможет увидеть ваши запросы.

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Отзывы о программе 1.1.1.1 + WARP

Admin

Отзывов о программе 1.1.1.1 + WARP 22.4.115.0 пока нет, можете добавить...

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