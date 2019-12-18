Radmin VPN - бесплатная и простая в использовании программа для создания виртуальных частных сетей (VPN) для решения различных задач. Программа позволяет пользователям устанавливать безопасное и надежное соединение между компьютерами через Интернет, как если бы они были соединены через локальную сеть.
Приложение позволяет объединять распределенные команды, создавать одну общую сеть независимо от того, как далеко вы находитесь друг от друга. С помощью Radmin VPN можно соединиться с удаленными компьютерами, которые находятся за файерволлами и не имеют публичных IP адресов.
Отсутствуют ограничения по числу сетей и пользователей в сети, а благодаря высокой скорости работы, Вы не заметите разницы по сравнению с работой программ или игр в локальной сети. Скорость соединения достигает 100 Мбит.
Благодаря интеграции с программой удаленного доступа Radmin, можно получить безопасный доступ и работать за удаленным компьютером откуда угодно, будь то из дома, гостиницы или аэропорта. Все ваши файлы, приложения и почта - на расстоянии клика от Вас, куда бы Вы ни отправились.
Ключевые особенности:
Защищенность передаваемых данных, которая обеспечивается созданием безопасного VPN туннеля.
Высокая скорость работы (скорость соединения достигает 100 Мбит).
Возможность подключаться к удаленным ПК, которые находятся за файерволлами и не имеют публичных IP адресов.
Отсутствие ограничений по числу сетей и пользователей в сети.
26 июня сего года,случайно в сети интернет была найдена эта программа,установлена на все необходимые компьютеры и о чудо она заработала,что не пришлось настраивать на главном компьютере впн сервер ,а на клиентах донастраивать впн соединение.Компьютеры находятся в интернете,у разных провайдеров и подключены к интернету как напрямую,так и через роутер.
Неужели русские что-то смогли написать и оно работает,неужели,я был очень удивлен,только начальник взоржал,узнав какой страны разработчик ПО и сказал "ну-ну".27 числа все работало,я был рад,нет думал наши не такие, они могут,это же не футболисты.
Но как бы ни так,28(у нас +7 часов от Москвы) числа все вернулось на круги своя и подтвердило,что мы русские,как в футболе,так и в написании программ и попытке предоставить свои никчемные услуги.Соответственно ничего не работает,значек в трее красный на всех компьютерах интернета,пытается подключиться и у него ничего не происходит.
Пришлось стандартно обычно настраивать впн сервер и на каждом клиенте впн подключение.
То есть потрачено время на установку никчемной программы,которая в любой момент может перестать работать и остановить всю деятельность,что и подтвердилось,что с русскими в плане дел связываться категорически не рекомендуется.
Как и тех поддержка на сайте Radmin VPN,которая бьет ошибку при отправке сообщения,с разных компьютеров,разных браузеров.
Как понятно у них рухнул сервер или они закрыли поддержку программы,либо планируют с этого поделия сделать что-то платное.
Я даже хотел планировать о закупке RadminServer,так как ровно один день был в восторге от такой простой реализации VPN и подключении через него виевера правой мышкой.Но счастье длилось, как написал ровно день,что стало понятно что поделки этой конторы не стоят и копейки,максимум пользоваться взломанными версиями,так как в любой момент можете быть посланы в далекое и пешее путешествие чисто по русски. 3 | 20 | Ответить