Павел 26 июня сего года,случайно в сети интернет была найдена эта программа,установлена на все необходимые компьютеры и о чудо она заработала,что не пришлось настраивать на главном компьютере впн сервер ,а на клиентах донастраивать впн соединение.Компьютеры находятся в интернете,у разных провайдеров и подключены к интернету как напрямую,так и через роутер.

Неужели русские что-то смогли написать и оно работает,неужели,я был очень удивлен,только начальник взоржал,узнав какой страны разработчик ПО и сказал "ну-ну".27 числа все работало,я был рад,нет думал наши не такие, они могут,это же не футболисты.

Но как бы ни так,28(у нас +7 часов от Москвы) числа все вернулось на круги своя и подтвердило,что мы русские,как в футболе,так и в написании программ и попытке предоставить свои никчемные услуги.Соответственно ничего не работает,значек в трее красный на всех компьютерах интернета,пытается подключиться и у него ничего не происходит.

Пришлось стандартно обычно настраивать впн сервер и на каждом клиенте впн подключение.

То есть потрачено время на установку никчемной программы,которая в любой момент может перестать работать и остановить всю деятельность,что и подтвердилось,что с русскими в плане дел связываться категорически не рекомендуется.

Как и тех поддержка на сайте Radmin VPN,которая бьет ошибку при отправке сообщения,с разных компьютеров,разных браузеров.

Как понятно у них рухнул сервер или они закрыли поддержку программы,либо планируют с этого поделия сделать что-то платное.

Я даже хотел планировать о закупке RadminServer,так как ровно один день был в восторге от такой простой реализации VPN и подключении через него виевера правой мышкой.Но счастье длилось, как написал ровно день,что стало понятно что поделки этой конторы не стоят и копейки,максимум пользоваться взломанными версиями,так как в любой момент можете быть посланы в далекое и пешее путешествие чисто по русски.

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