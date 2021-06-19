Opera beta для Android
|Оценка:
|4.09/5 голосов - 36
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|64.0.3282.59663 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Opera Software
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 83 868 | Статистика
|Размер:
|78,6 Мб
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Opera beta для Android - популярный браузер для Android, объединяющий версии Opera Mini и Opera Mobile. С помощью программы веб-страницы будут открываться максимально быстро, даже при отсутствии связи 3G. Благодаря Экспресс-панели любимые страницы будут всегда под рукой и открываться в один "клик", а встроенный менеджер загрузок облегчит открытие/сохранение медиафайлов.
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Отзывы о программе Opera beta
Alien про Opera 51.0.2445.136648 Beta для Android [26-03-2019]
Обещали впн, а он не все сайты грузит. Значит впна нет. А тка ничего особенного. Только из-за впна можно было бы поставить. Если сделают нормальный впн, тогда это будет вещь
2 | 3 | Ответить
слава про Opera для Android 24.0.1565.81521 Beta [20-08-2014]
Александр про Opera для Android 19.0.1340.69518 Beta [22-01-2014]
Самая тихая черепаха а не опера загубили полностью такой был браузер раньше.
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anonim про Opera для Android 16.0.1212.63537 Beta [30-09-2013]
Докачка файлов есть???!!!'??!?'?????????????????¿?¿¿¿¿''?????????????
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