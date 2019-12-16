Nero WaveEditor - бесплатный аудиоредактор, который предлагает наиболее востребованные инструменты для обработки и редактирования аудиофайлов с использованием различных методов фильтрации и оптимизации звука.

Имеются различные эффекты (хор, задержка, модуляция, искусственное эхо, псевдореверс и т.д.), инструменты (динамический процессор, эквалайзер, шумовой шлюз), фильтры, а также сложные алгоритмы усовершенствования, как например экстраполяция диапазона, шумоподавление и пр. Присутствует поддержка VST плагинов и подключаемых модулей DirectX.