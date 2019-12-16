Nero WaveEditor для Windows

Nero WaveEditor 21.0.1001

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Описание Nero WaveEditor 21.0.1001Описание   Скачать Nero WaveEditor 21.0.1001СКАЧАТЬ (2,8 Мб) Скриншоты Nero WaveEditor 21.0.1001Скриншоты (5)   Статистика Nero WaveEditor 21.0.1001Статистика   Отзывы о Nero WaveEditor 21.0.1001Отзывы (21)  
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4.54 из 5, всего оценок - 98
  • Рейтинг программы - 4.54 из 5
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Nero WaveEditor - бесплатный аудиоредактор, который предлагает наиболее востребованные инструменты для обработки и редактирования аудиофайлов с использованием различных методов фильтрации и оптимизации звука.

Имеются различные эффекты (хор, задержка, модуляция, искусственное эхо, псевдореверс и т.д.), инструменты (динамический процессор, эквалайзер, шумовой шлюз), фильтры, а также сложные алгоритмы усовершенствования, как например экстраполяция диапазона, шумоподавление и пр. Присутствует поддержка VST плагинов и подключаемых модулей DirectX.

Что нового в Nero WaveEditor 21.0.1001?
  • Различные улучшения и исправления
Nero WaveEditor
Nero WaveEditor
Nero WaveEditor
Nero WaveEditor
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)9 / 119 037
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы аудио
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Nero WaveEditor - бесплатный аудиоредактор, который предлагает наиболее востребованные инструменты для обработки и редактирования аудиофайлов с использованием

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Отзывы о программе Nero WaveEditor

Mixail про Nero WaveEditor 15.0.6000 [10-06-2019]

Вместо аудио редактора установился гребанный оптимизатор компа. Наборн бестолковых,к тому же платных утилит. А главное при установке и распаковке пишет что устанавливается WaveEditor. Проверьте ссылки.
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чорт про Nero WaveEditor 15.0.6000 [13-03-2019]

где кнопка скачатьтььь
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Димас про Nero WaveEditor 15.0.6000 [13-03-2019]

устанавливается еще куча мусора типа оптимизации компа и все прочее...вообщем гореть им на помойке
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Александр 25 про Nero WaveEditor 15.0.6000 [06-03-2019]

Скачал я этот маленький файл, запустил и установились ...TuneItUp и Обработка одним щелчком. А редактора нет!!!!!!!!!! Что за хрень?
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нос sin глаза cos про Nero WaveEditor 14.0.0050 [26-12-2016]

верните стабильную версию, и без 4 минутной рекламы!
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