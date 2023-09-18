Отзывы о программе Калькулятор калорий HiKi

Анастасия Я не понимаю как ей пользоваться

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Таттяна Как установить на айфон???!! help me pleas

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Admin Таттяна Есть версия только для Android.

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Марианна Только что скачала программу. Ввела 1й день и поняла, что теперь есть без нее не смогу :))) Отлично контролирует приемы пищи и все показатели продуктов!!! Спасибо огромное!!!

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Валерия Программа нравится очень! Подсели на подсчет калорий всем отделом ;) Интересно и результативно, спасибо разработчикам!

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