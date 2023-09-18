Калькулятор калорий HiKi для Windows
|Оценка:
|4.41/5 голосов - 29
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 490 руб.
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|4.59 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|HiKi-Soft
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 13 622 | Статистика
|Размер:
|21,33 Мб
|СКАЧАТЬ
Калькулятор калорий HiKi - многоцелевая система, позволяющая следить за питанием и оставаться в форме. Программа дает возможность пользователю сбалансировать свой рацион, определить дневную норму калорий, вычислить свой идеальный вес, определить норму чистой воды, составить индивидуальные тренировочные программы на разные дни, учитывать сжигаемые калории на различных видах деятельности, а также видеть статистику изменений (графики, рацион, баланс).
Основные возможности программы:
- Расширяемая база продуктов (на данный момент более 4300 наименований).
- Калькулятор приемов пищи (белки, жиры, углеводы, калории, хлебные единицы).
- Встроенный микшер продуктов (для составления и расчета блюд по вашим рецептам).
- Возможность учета количества потраченных калорий при различных видах деятельности.
- Наличие более 180 упражнений на все группы мышц, выбор количества повторений, подходов, утяжеления, длительности.
- Экспорт и импорт различных данных (приемы пищи, пользовательская база продуктов).
- Календарь для выбора дня внесения изменений при выборе профиля.
- Возможность создания нескольких профилей при входе.
- Таблицы для определения Гликемического индекса продуктов.
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Отзывы о программе Калькулятор калорий HiKi
Анастасия про Калькулятор калорий HiKi 4.55 [27-07-2020]
Таттяна про Калькулятор калорий HiKi 3.65 [23-01-2020]
Admin в ответ Таттяна про Калькулятор калорий HiKi 3.65 [23-01-2020]
Марианна про Калькулятор калорий HiKi 3.18 [02-10-2015]
Только что скачала программу. Ввела 1й день и поняла, что теперь есть без нее не смогу :))) Отлично контролирует приемы пищи и все показатели продуктов!!! Спасибо огромное!!!
3 | 3 | Ответить
Валерия про Калькулятор калорий HiKi 2.78 [26-09-2014]
Программа нравится очень! Подсели на подсчет калорий всем отделом ;) Интересно и результативно, спасибо разработчикам!
7 | 3 | Ответить
Арсен про Калькулятор калорий HiKi 2.61 [29-07-2014]
Давно искал подобную программу, очень удобно следить за питанием, спасибо
5 | 3 | Ответить