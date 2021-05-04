Firefox beta для Android

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Оценка: 4.17/5 голосов - 6
Лицензия: Бесплатная
Версия:89.0.0-beta.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский, Болгарский
Разработчик:
Категория:Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):0 / 13 773 | Статистика
Размер:69,26 Мб
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Firefox Beta – последняя версия популярного браузера.

Установив данную версию, вы получите последние новшества, обеспечивающие более быструю производительность  и улучшенную безопасность. Взамен вас ожидает, возможно, нестабильная работа приложения, так как работы над ним еще ведутся.

Внесите свой вклад в развитие браузера и помогите усовершенствовать инновации, которые в будущем появляются в официальном релизе.

Разработчик обращает особое внимание, что ему нужна помощь по тестированию устройств на Intel x86 Atom. 

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Отзывы о программе Firefox beta

серега про Firefox 34.0 Beta для Android [04-11-2014]

Запись аудио.ссылка-secure antivirus.снес.
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петро про Firefox 33.0 Beta для Android [23-09-2014]

скачать то скачал но установить не удалось
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LG про Firefox 32.0 Beta для Android [08-08-2014]

доброго времени суток.постараюсь меньше текста.попался злой сайт-обрывал закачку.скачали огненный лис без вопросов- ucbrowser chrome. opera 16 версия по памяти.и еще не всегда плох браузер.смена поисков


ика бывает проблему решает.
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Руслан про Firefox Beta 22.0 для Android [22-06-2013]

скачал на андроид с ОС2.3 открыл но потом "выкидывает " и так постоянно.скачал дельфина -отлично работает.(10.0.)
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