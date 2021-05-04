Firefox beta для Android
|Оценка:
|4.17/5 голосов - 6
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|89.0.0-beta.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Болгарский
|Разработчик:
|Mozilla Labs
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 13 773 | Статистика
|Размер:
|69,26 Мб
|СКАЧАТЬ
Firefox Beta – последняя версия популярного браузера.
Установив данную версию, вы получите последние новшества, обеспечивающие более быструю производительность и улучшенную безопасность. Взамен вас ожидает, возможно, нестабильная работа приложения, так как работы над ним еще ведутся.
Внесите свой вклад в развитие браузера и помогите усовершенствовать инновации, которые в будущем появляются в официальном релизе.
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Отзывы о программе Firefox beta
серега про Firefox 34.0 Beta для Android [04-11-2014]
петро про Firefox 33.0 Beta для Android [23-09-2014]
LG про Firefox 32.0 Beta для Android [08-08-2014]
доброго времени суток.постараюсь меньше текста.попался злой сайт-обрывал закачку.скачали огненный лис без вопросов- ucbrowser chrome. opera 16 версия по памяти.и еще не всегда плох браузер.смена поисков
ика бывает проблему решает.
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Руслан про Firefox Beta 22.0 для Android [22-06-2013]
скачал на андроид с ОС2.3 открыл но потом "выкидывает " и так постоянно.скачал дельфина -отлично работает.(10.0.)
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